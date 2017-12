Skylink podozrievajú, že zneužil svoju dominanciu na českom trhu

Keby aj úrady našli nezrovnalosti, musia osloviť Brusel. Skylink totiž sídli v Luxembursku.

21. jún 2012 o 17:35 Adam Valček

PRAHA. Spoplatnenie satelitných služieb Skylink a CS Link vyšetrujú Český telekomunikačný úrad a český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže. Obrátili sa na nich zástupcovia magazínu dTest.

Tvrdia, že majitelia firmy oklamali klientov, keď im sľúbili služby bez mesačných poplatkov.

Skylink sa bráni, že jeho program je stále grátis. Formálne má pravdu, poplatok 1,20 eura mesačne chce od septembra vyberať za servis a podporu služby.

Zneužili dominantné postavenie?

Nový poplatok majú platiť len zákazníci, čo sledujú program zadarmo, tí, čo si Skylink aktivovali pred septembrom 2010, začnú poplatok platiť v septembri 2012, tí, čo si aktivovali karty po septembri 2010, nebudú platiť dva roky od aktivácie, tí, ktorí si kartu aktivujú po 1. septembri 2012, nemusia platiť len rok.

„Zákazníci sú klamaní, bezplatné poskytovanie nesmie zahŕňať žiadne súvisiace poplatky a spotrebiteľ sa musí dozvedieť konečnú cenu vrátane dane a všetkých poplatkov,“ vraví Lukáš Zelený z dTestu. Za pravdu mu dáva aj náš zákon o ochrane spotrebiteľa.

Na Slovensku o podobných krokoch ako v Česku dTest zatiaľ nezvažuje. „Keď uspejeme v Česku, môže to byť inšpiráciou,“ povedal Zelený.

Či sa spoplatnením Skylinku zaoberá aj náš antimonopolný úrad sme sa nedozvedeli. Na Slovensku a v Česku má Skylink 1,7 milióna zákazníkov.

Na český antimonopolný úrad sa dTest obrátil, pretože na českom trhu má podľa Zeleného Skylink/CS Link 85-percentný podiel. „Domnievame sa, že došlo k zneužitiu dominantého postavenia na trhu,“ vraví Zelený.

„Pokiaľ by úrad rozhodol o zneužití dominantného postavenia, ustanovenie o poplatkoch by bolo neplatné a spoločnosť by musela zákazníkom poplatok vrátiť,“ dodal.

Úrad rieši aj výmenu kariet

ČTÚ podľa hovorcu Františka Malinu dostal množstvo sťažností na Skylink, ktoré už rieši.

„Nechceme predvídať výsledok a prípadný ďalší postup, no nedá sa vylúčiť, že opísané kroky vzbudzujú podozrenie z porušenia niektorých právnych predpisov,“ povedal SME Malina.

Okrem spoplatnenia satelitných služieb rieši ČTÚ aj povinnú výmenu kariet. Aby totiž zákazníci využívali niektoré prémiové balíčky Skylinku, musia si vymeniť staršiu kartu za novšiu. Tá však stojí 24 eur.

Keby však aj Česi rozhodli, že Skylink/CS Link porušili zákon, budú musieť prípad posunúť Európskej komisii. Majiteľmi satelitných služieb je totiž skupina M77, ktorá sídli v Luxembursku.