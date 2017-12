Vedci objavili Higgsov bozón

Po desaťročiach hľadania objavili fyzici záhadnú časticu. Oznámiť to majú na stredajšom stretnutí vedcov.

3. júl 2012 o 10:32 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Trvalo to desaťročia. A trochu pripomínalo detektívku. Podľa dostupných informácií je však ďalšie z veľkých pátraní v časticovej fyzike na konci.

Fyzici pracujúci na Veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC) neďaleko švajčiarsko-francúzskych hraníc objavili Higgsov bozón. Verejnosti by to mali oznámiť v stredu o deviatej ráno nášho času.

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) už údajne pozvala na svoj seminár do Ženevy vedcov, ktorí stoja za teoretickým konceptom, čo opisuje takzvaný Higgsov mechanizmus a jeho časticu.

Nie je to len slávny Peter Higgs, ale aj Francois Englert, Gerald Guralnik a C. R. Hagen.

Prenikli informácie

Otázky a odpovede Čo je Higgsov bozón 1. Prečo sa volá Higgsov bozón? Volá sa podľa britského časticového fyzika Petra Higgsa, ktorý prvý predpovedal v polovici šesťdesiatych rokov jeho existenciu.

2. Načo je dobrý? Je to častica, čo hovorí o prítomnosti zvláštneho mechanizmu, vďaka ktorému niektoré častice mikrosveta nadobúdajú hmotnosť. A my vieme, že veci okolo nás nejakú hmotnosť majú.

3. Koľko stojí jeho hľadanie? Náklady na experiment vo Veľkom hadrónovom urýchľovači sa rátajú v miliardách eur. Toľko stálo nielen postavenie samotného fyzikálneho experimentu, ale aj vybudovanie celej infraštruktúry a zaplatenie odborníkov.

4. Kto to platí? Krajiny zapojené do Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Jej členom je od roku 1993 aj Slovensko.

Náznaky slávnej častice sa ukázali už v minulosti. Teraz by však vedci mali zverejniť, že ich analýza dát ukazuje na anomáliu na úrovni nad 5-sigma. V preklade do bežnej reči to znamená, že už nejde o náznak, ale o oficiálny objav.

O objave informovala internetová stránka magazínu Nature, ktorá sa odvoláva na nemenovaný zdroj z prostredia detektora ATLAS. Aj podľa viacerých informácií, ktoré má SME k dispozícii, by v stredu mali vedci ohlásiť objav.

Odborníkom totiž poslali správu, v ktorej sa hovorí, že „vedenie CERN-u oznámilo, že 4. júla o 9.00 CERN ohlási objav novej častice s hmotnosťou 125 GeV."

Môže to byť „dlho očakávaný Higgsov bozón štandardného modelu (ale môže to byť aj niečo iné)."

Aj Nature preto pripomína, že aj keď vedci z LHC v stredu svoj objav ohlásia, nedá sa úplne potvrdiť identita objavenej častice. Len to, že urýchľovač časticu objavil.

Jej hmotnosť však ukazuje, že je to Higgsova častica.

Náznak vs. objav

Len pred pár dňami o stopách Higgsovho bozónu hovoril aj dnes už nefunkčný americký urýchľovač Tevatron. Fyzici videli v jeho údajoch excesy presne okolo tých istých energií (hmotností), aké ukazuje LHC. Len tesne to však nestačilo na oznámenie „náznaku“.

V časticovej fyzike totiž platí, že úroveň 3-sigma (pravdepodobnosť chyby asi jedna ku 370-tisíc) znamená náznak. O objave sa hovorí pri úrovni 5-sigma (pravdepodobnosť chyby asi jedna ku 1 750 000).