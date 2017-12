Japonský vedec chce vyrábať benzín z oxidu uhličitého

27. aug 2002 o 14:07 © TASR 2002

Londýn 27. augusta (TASR) - Japonskému vedcovi Nakamičimu Jamasakovi sa podarilo pri teplote 300 stupňov Celzia vyrobiť z oxidu uhličitého a kyseliny chlorovodíkovej uhľovodíky propán a bután. Oznámil to začiatkom augusta na konferencii v New Brunwicku v americkom štáte New Jersey. Japonec tvrdí, že svoj postup vie zdokonaliť tak, aby sa hodil aj na výrobu benzínu, uviedol britský časopis New Scientist.

Propán tvoria tri atómy uhlíka, na ktoré je naviazaných osem atómov vodíka. Bután obsahuje štyri atómy uhlíka a benzín sa skladá z uhľovodíkov, ktoré majú päť až dvanásť uhlíkových atómov. Jamasaki dúfa, že sa mu podarí optimalizovať účinok katalyzátora tak, aby pri reakcii vznikali aj dlhšie uhľovodíkové reťazce.

Ako zdroj vodíka používa Jamasaki kyselinu chlorovodíkovú. Pri teplote 300 stupňov Celzia a stonásobku atmosférického tlaku vpustí do kyseliny oxid uhličitý. Ako katalyzátor slúži práškové železo. Týmto postupom vyrobil metán, etán, propán a bután, teda všetko uhľovodíky s jedným až štyrmi atómami vodíka.

Výroba uhľovodíkov sa doteraz darila iba pri oveľa vyšších teplotách. Tristo stupňov Celzia je podľa Jamasakiho dostatočne málo na to, aby jeho metódu mohli využívať elektrárne, ktoré produkujú nadbytočné teplo.