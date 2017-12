Francúzsky internet končí

Francúzi chceli technicky dobehnúť susedov. Ich Minitel, ktorý prenášal dáta cez pevnú linku, v sobotu zanikne.

29. jún 2012 o 15:26 Matúš Krčmárik

PARÍŽ, BRATISLAVA. „Dnes si pekár z okraja Paríža vie z domu skontrolovať svoj účet: Vie to aj pekár z New Yorku?“ pýtal sa v roku 1997 francúzsky prezident Jacques Chirac.

Minitel, systém, ktorý toto umožňoval, bol vtedy presne v polovici svojho života, internet sa stále len rozbiehal.

Spolu s TGV

Minitel vznikol podobne ako vlaky TGV. Francúzi koncom 70. rokov technicky zaostávali za svetom a chceli to zmeniť.

Okrem vysokorýchlostných vlakov vznikol systém, ktorý cez telefónnu linku prenáša aj dáta, pričom grafikou pripomínal teletext.

„Nešlo len o technologický projekt, ale aj politický. Vláda chcela priblížiť Francúzom počítače a zabezpečiť technologickú nezávislosť krajiny,“ povedala pre BBC Karin Lefevrová z France Telecom, ktorý službu prevádzkuje.

Pri svojom vzniku v roku 1982 išlo prakticky len o telefónny zoznam, no postupne sa jeho možnosti rozšírili. Neskôr si Francúzi cezeň mohli rezervovať letenky, sledovať správy, hlásiť sa na školy či zoznamovať sa.

V polovici 90. rokov dosiahol Minitel svoj vrchol. Tento monitor s klávesnicou vtedy malo deväť miliónov francúzskych domácnosti, využívalo ho 25 miliónov ľudí.

V zahraničí skončil

Potom však začal jeho význam klesať. V súčasnosti si nielen pekár v New Yorku, ale aj v strednej Afrike vie skontrolovať svoje účty a iné cez internet.

Zahraničné obdoby Minitelu končili už v 90. rokoch, no on vďaka dotáciám prežil. France Telecom ho však v sobotu definitívne odpája a posiela do histórie.