Facebook na dovolenke je drahý

Kúpte si telefónnu kartu v zahraničí

Internet cez domorodého operátora je lacnejší, po prenesení balíka dát je však pomalší.

Keď si kúpite predplatenú kartu operátora v dovolenkovej destinácii, môžete veľa ušetriť. Ale nie všade.

V Chorvátsku sa kúpa zahraničnej karty vyplatí zákazníkom všetkých troch operátorov. Za 50 kún, teda necelých sedem eur, si môžete na poštách kúpiť kartu operátora Tele2. Za desaťminútový hovor na Slovensko mu zaplatíte štyri eurá, za megabajt dát 30 centov. Zákazníkov Orange v roamingu by takýto hovor stál 7,8 eura, za megabajt dát by zaplatili 49 centov.

Chorvátska karta šetrí

V predajniach chorvátskeho T-Mobile, na čerpačkách či v novinových stánkoch sa dá za 50 kún kúpiť SIM karta T-Mobile. Operátor v rámci tejto ceny ponúka päťeurový balíček, ktorým získate 30 voľných minút do európskych krajín vrátane Slovenska. Po ich vyčerpaní stojí minúta hovoru 58 centov. To je však viac, ako by ste zaplatili za minútu hovoru cez roaming.

Za prijatie hovoru zo Slovenska síce neplatíte, no keď si svoje slovenské číslo presmerujete na zahraničnú kartu, operátor si zinkasuje za presmerovania ako za hovor do zahraničia.

Naopak v Grécku sa kúpa tamojšej karty nevyplatí. Ani jeden z trojice operátorov neponúka volanie na Slovensko za výhodnejšie ceny. Tamojší operátori síce ponúkajú internet za euro na deň, no po prenesení 10 alebo 20 megabajtov spomalia rýchlosť.

Výhodné len sčasti

V Turecku sa vyplatí karta len pre volania domov. Turkcell ponúka predplatenú kartu pre turistov, vďaka ktorej sa dá volať na Slovensko za 22 centov za minútu. Za megabajt dát si však pýta vyše 2,20 eura.

V Taliansku ponúka operátor TIM minútu hovoru za 50,42 centa, čo je viac ako cena minúty v roamingu. Za 9 eur sa dá však dokúpiť prázdninový program s neobmedzeným internetom na 30 dní. Po prečerpaní 500 megabajtov ho operátor spomalí.

Adam Valček