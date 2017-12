The New York Times už má aj čínsku internetovú verziu

28. jún 2012 o 21:36 TASR

NEW YORK. Čínsku mutáciu internetového vydania ponúka od dnešného dňa mienkotvorný americký denník The New York Times.

Cieľom tejto novinky je zásobovať žurnalisticky kvalitnými príspevkami z oblastí zahraničnej politiky, ekonomiky a kultúry rastúci počet vzdelaných a dobre situovaných čínskych občanov, informovala redakcia.

Plány predpokladajú denne asi 30 článkov - prekladov z anglického originálu, ale aj príspevky čínskych novinárov pre toto vydanie The New York Times.