Vedci chcú čítať myšlienky Stephena Hawkinga

Fyzik Stephen Hawking súhlasil s testovaním svojho mozgu. Chce komunikovať prostredníctvom mozgových vĺn.

27. jún 2012 o 20:00 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď bol mladý, jazdil na koni a hral sa ako ostatné deti. Keď ho prijali na Oxfordskú univerzitu, zabíjal nudu ako kormidelník veslárskeho tímu.

Do jeho 21 rokov sa zdalo, že všetko je v úplnom poriadku. Až jedného dňa stratil na schodoch rovnováhu a poranil si hlavu.

Možno mu pomôže iBrain

Lekári Stephenovi Hawkingovi diagnostikovali postihnutie motorických neurónov a dávali mu dva až tri roky života. Tento rok oslávil sedemdesiat a preslávil sa svojimi vedeckými výrokmi. Jeho stav sa však v poslednom období začal zhoršovať.

Pred 30 rokmi stratil reč a začal komunikovať pomocou počítača, ale pre zhoršujúcu sa chorobu stráca aj túto možnosť.

Fakty iBrain dokáže snímať mozgové vlny, merať ich elektrickú aktivitu pretransformovať ich do reči.

Vedci zo Stanfordskej univerzity mu preto chcú pomôcť. Ich plán je netradičný. Chcú sa nabúrať do Hawkingovho mozgu a čítať jeho myšlienky.

Vedci pracujú na nástroji s názvom iBrain, ktorý dokáže snímať mozgové vlny a dokáže ich pretransformovať do reči.

„Chceme nájsť spôsob, ako obísť jeho telo a nabúrať sa do jeho mozgu,“ hovorí pre britský Daily Telegraph vynálezca iBrainu Philip Low. Prístroj podľa neho bude fungovať ako skener mozgu a dokáže merať jeho elektrickú aktivitu.

Vedci predstavia svoje najnovšie výsledky budúci mesiac na konferencii v Cambridgei. V správe pre konferenciu Low a Hawking opisujú, ako sa fyzik naučil vytvárať vzorce impulzov cez predstavu pohybov končatín.

Technológia je podľa Lowa oveľa sofistikovanejšia ako doterajšie výskumy.

Ak by sa skutočne potvrdilo, že by dokázala premeniť činnosť mozgu priamo na slová, mohla by viesť k prelomu v oblasti medicíny.

„Staviame na technológii, ktorá ľudstvu umožní mať prvýkrát prístup do mozgu,“ povedal Low.

Lekársky potenciál

Okrem čítania myšlienok môže totiž podľa vedcov pomôcť lekárom aj pri predpisovaní správneho množstva liekov. Podľa Lowa by mohol pomôcť taktiež pri liečbe porúch spánku, depresie alebo autizmu.

„Je to krok k personalizovanej medicíne,“ povedal.