Pohotovostný režim spotrebičov zhltne 16 percent energie

27. jún 2012 o 8:55 Milan Gigel

Ak by britské domácnosti vypínali spotrebiče z pohotovostného režimu, každá rodina by ročne ušetrila 86 libier na účtoch za energiu. V celej krajine sa takto vyplytvá energia za 1,3 miliardy libier. Vyhodnotila to vládou financovaná štúdia. Spotrebiče v pohotovostnom režime minú približne 16 percent energie, ktorú domácnosti odoberú od energetických podnikov. Zaujímavosťou je, že počet členov domácnosti nemá veľký vplyv na to, koľko energie sa v pohotovostnom režime spotrebuje. Štúdia bola uskutočnená v 250 britských rodinách, ktorých aktivity boli sledované po dobu jedného roka. Zistilo sa, že priemerná domácnosť používa približne 40 spotrebičov, kým sedemdesiatych rokoch ich nebolo viac ako tucet. Výrobcovia elektroniky by sa mali sústrediť na to, aby spotrebu zariadení v pohotovostnom režime minimalizovali. V hre je výpočtová technika, spotrebná elektronika a množstvo nabíjačiek. Informovala o tom agentúra Reuters.