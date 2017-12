USA pri veľkej operácii zatkli 24 hakerov

Operácia sa zameriavala na internetové finančné podvody, vrátane krádeží kreditných kariet a bankových informácií.

27. jún 2012 o 6:40 TASR

NEW YORK. Americkí bezpečnostní predstavitelia v utorok oznámili, že na štyroch kontinentoch bolo zatknutých 24 podozrivých hakerov pri rozsiahlej tajnej operácii, ktorá sa zameriavala na internetové finančné podvody, vrátane krádeží kreditných kariet a bankových informácií.

Dvojročné vyšetrovanie, počas ktorého vystupovali agenti FBI (amerického Federálneho vyšetrovacieho úradu) na internetových fórach ako hakeri, zabránilo stratám za viac ako 205 miliónov dolárov - tie by vznikli, keby sa páchateľom podarili plány a zneužili by vyše 411.000 spotrebných úverov a platobných kariet. Uviedli to v utorok v New Yorku americkí predstavitelia.

Jedenásť ľudí bolo zatknutých v Spojených štátoch, 13 ďalších osôb zadržali v krajinách od Británie až po Japonsko.

"Šikovní počítačoví zločinci, operujúci pod pláštikom internetu, sú stále v dosahu dlhej ruky zákona," vyhlásil americký prokurátor v newyorskej štvrti Manhattan Preet Bharara.

Dvoch ľudí zatkli v oblasti mesta New York. Jeden z nich, Mir Islam, známy na internete pod menom "JoshTheGod", bol obvinený z ilegálneho obchodovania s číslami 50.000 kreditných kariet.

Všetci 24 zadržaní sú muži a majú 18-25 rokov. Niektorým hrozí 40 a viac rokov väzenia, ak ich usvedčia z prípravy elektronických podvodov.

Zdroj: Reuters