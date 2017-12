Deťom je na Facebook vstup zakázaný. Zatiaľ

Facebook skúša, ako pustiť na sieť deti s rodičmi, na Slovensku je to naopak.

26. jún 2012 o 21:20 Matúš Paculík

Sociálna sieť Facebook hľadá možnosti, ako sa sprístupniť aj pre deti do 13 rokov. V súčasnosti im registráciu nepovoľuje.

Aká je kľúčová podmienka na vstup do sociálnej siete Facebook? Vek 13 rokov. Ako sa dá obísť, ak ju dieťa nespĺňa? Tým najjednoduchším spôsobom – napísať pri registrácii iný než skutočný vek.

Podľa odhadov to urobilo prinajmenšom osem miliónov detí.

Vôbec ich nezaujíma, že porušujú pravidlá a ešte menej, že Facebooku pre to hrozia žaloby od rozhnevaných rodičov či ochrancov práv detí a osobných údajov.

Legalizácia ihriska

Pre Facebook vôbec nie je jednoduché odhaľovať deti porušujúce pravidlá. Spolieha sa najmä na hlásenia od rodičov a iných používateľov siete.

Vysvetľuje, ako sa dá účet veľmi malého dieťaťa zmazať a sľubuje, že ho zmaže i sám, ak dostane upozornenie.

No už niekoľko týždňov sa špekuluje o tom, že namiesto zákazu vstupu urobí Facebook priestor vhodný aj pre maloletých pod 13 rokov.

Podľa denníka The Wall Street Journal firma už testuje detské účty, ktoré umožnia rodičovský dohľad. Majú obsahovať prepojenie medzi účtom dieťaťa a jeho rodičov.

Rodič má mať kontrolu a aj konečné slovo pre to, s kým sa jeho dieťa na facebooku priatelí, či aké aplikácie používa.

Facebook testy oficiálne nepotvrdil, takže nie je známy ani čas, koľko má trvať a kedy majú byť hotové.

No ako napísal The New York Times, „používatelia sú produktom Facebooku a Facebook ich bude potrebovať stále viac“. Aj keď pôjde o deti.

Trinásť a menej

Recept, ktorý by mohol pomôcť aj Facebooku, už v USA existuje. Volá sa Everloop, tiež je to sociálna sieť a tiež má hranicu na registráciu stanovenú na trinásť rokov. Ibaže 13 je maximálna hranica.

Everloop je teda sieťou výlučne pre deti. Aby ňou mohol byť, musel dosiahnuť maximálnu možnú ochranu súkromia a zabrániť falošným registráciám.

Urobil to jednoducho – pri registrácii vyžaduje sociálne číslo (takzvané SSN, obdobu nášho rodného čísla), alebo číslo kreditnej karty rodiča.

Everloop má silný filter a nástroje na odstránenie nevhodného obsahu vrátane fotografií a videa. Rodičia majú pri kontrole správania svojich detí plnú kontrolu s rozšírenými možnosťami nastavenia súkromia.

Bezpečnú sociálnu sieť využíva približne 200-­tisíc detí, rodičia aktívne kontrolujú len tretinu z nich.

Po slovensky

Dva z troch najväčších slovenských komunitných webov tvrdia, že na ochranu detí myslia.

Server Boom.sk sa podľa slov riaditeľa Michala Šuráka snaží vyhýbať obsahu, ktorý je nevhodný pre maloletých.

Robí to aj napriek tomu, že registráciu povoľuje len osobám starším ako 18 rokov. Do budúcna pripravujú užšie prepojenie s Facebookom.

Pokec.sk umožňuje registráciu maloletým osobám, cenzúru nevhodného obsahu aj napriek sofistikovaným mechanizmom ani on úplne nezvláda.

Verejná debata (chat) bežne obsahuje neslušné návrhy a dostať sa k albumu s pornografickým obsahom nemusí byť zložité ani pre neplnoleté dieťa.

Všetky sociálne siete sa nevhodný obsah snažia aktívne vyhľadávať a okamžite mazať.

Podľa slov Márie Cacákovej z portálu AZet.sk je pre ich službu Pokec vyhradené oddelenie stále sledujúce verejnú komunikáciu a nahlásenia od používateľov.

Rodičia preč

Server Birdz.sk patriaci do skupiny Perex sa tiež profiluje ako komunitný portál pre mladých od 11 do 29 rokov.

Takisto sa snaží odstraňovať nevhodný obsah, jednak vyhľadávaním jeho pracovníkov a jednak ten, ktorý nahlásia používatelia.

Portál sa chystá aj zvýšiť ochranu používateľov pred nevhodnými a obťažujúcimi správami.

No na rozdiel napríklad od Facebooku vidí Birdz.sk úplne opačne rodičovský dozor.

Šéf webu Tomáš Abaffy hovorí, že medzi pripravovanými opatreniami je aj väčšia ochrana mladých pred ich rodičmi či učiteľmi.

Žiadosti na sprístupnenie účtu rodičom preto portál striktne zamieta. Výnimkou sú len oficiálne vyžiadania od polície.