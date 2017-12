Prečo Slováci nemajú Nobelovu cenu?

25. jún 2012 o 16:10 (ved)

Spýtali sme sa slovenských vedcov, prečo žiaden Slovák zatiaľ nemá Nobelovu cenu. Toto sú ich odpovede na otázku „Do akej miery súvisí to, že Slovák nemá Nobelovu cenu s podmienkami pre vedu na Slovensku?“

Martin Hajduch

(biológ, SAV)

Čím viac finančných prostriedkov sa vynakladá na vedu, tým je kvalitnejšia. Pri dosiahnutí určitého množstva financií vo vede je už iba otázka času, kedy niekto zo Slovenska získa Nobelovu cenu.

Jozef Masarik

(fyzik, UK)

Korelácia medzi financovaním vedy a počtom Nobelových cien je jednoznačná. Nie je to však len jeden parameter. Dobra veda nemôze existovať bez systému vyhľadávania, vzdelávania a pestovania talentov.

Peter Vršanský

(paleontológ, SAV)

Slováci Nobelovu cenu majú, nie sú to však Slováci na akých sa pýtate (napríklad profesor Gajdušek). Pravda je, že našinec pôsobiaci u nás, toto ocenenie nezískal. Odhliadnuc od spoločenského a finančného ohodnotenia, ktoré je u nás na úrovni rozvojových krajín, chýbanie ceny s podmienkami súvisí naozaj priamo. Dnešná veda nie o nápadoch, ktoré sa dajú urobiť v meditácii na kolene.

Naopak, dôraz je kladený na dôkaz. A to samozrejme na tejto úrovni je dôkaz technicky nesmierne náročný, s použitím najmodernejších technológii a s vývojom nových. Len takéto môžu dokázať teórie na úrovni, ktorá zaslúži toto ocenenie.

Martin Mojžiš

(fyzik, UK)

Počet Nobelových cien je historickým ukazovateľom, ktorý nevypovedá o momentálnych podmienkach pre vedu v jednotlivých krajinách, ale hovorí skôr o vedeckej úrovni týchto krajín počas celého 20. storočia. Nuž a z rôznych dôvodov táto úroveň na Slovensku nebola a dodnes nie je príliš vysoká.

Tomáš Blažek

(fyzik, UK)

Odpoviem protiotázkou: Do akej miery súvisia podmienky v slovenskom futbale s tým, že slovenský futbalový tím nezískal titul Ligy majstrov? Zjavne ide o súčinnosť financií, motivácie, konkurencie, masovej základne...

Pár špičkových hráčov ľahko odíde do zahraničných klubov, možno sa stanú víťazmi Ligy majstrov tam. Vo vede je to podobné. Len Nobelovu cenu na rozdiel od Ligy majstrov udelia nie v čase podania špičkového výkonu, ale často až o desaťročia neskôr. Treba teda aj dožiť.

Vladimír Bužek

(fyzik, SAV)

Analyzovať prečo Slovák nemá Nobelovu cenu - predpokladám, že mate na mysli občana Slovenskej republiky, lebo nakoniec sa môže stať, že prvým „Slovákom", ktorý dostane Nobelovu cenu bude Róm, ktorý dostane Nobelovu cenu za mier - je asi taká istá úloha, ako špekulovať, prečo žiaden slovensky film/herec nedostal Oskara.

Samozrejme, že podmienky na robenie špičkovej vedy determinujú pravdepodobnosť získania Nobelovej ceny. Tu však musíme vziať do úvahy mnoho súvislosti - osobne si myslím, že financovanie vedy nie je hlavnou prekážkou na ceste k Nobelovej cene.

V našom prípade je to skôr naša kultúrna (v sirom kontexte) výbava. Napríklad, neschopnosť vedeckej komunity akceptovať kvalitu (tu trochu zjednodušujem, ale naše garantove systémy - APVV, VEGA - sú nastavene na podporu priemeru a nie vedeckých špičiek).

Toto v žiadnom prípade netreba vnímať ako tragédiu - iba si treba uvedomiť, že ak by sme si kládli za úlohu získať Nobelovu cenu, tak žiaden priemerný vedecky výkon nás k takejto méte neprivedie.

Myslím, že asi máme (máte?) príliš veľké oči, ak poškuľujeme po Nobelovej cene. Zatiaľ sa nikomu na Slovensku nepodarilo získať čo i len jeden Advanced research grant, ktorý udeľuje European Research Council. A tých sa udeľuje oveľa viac ako Nobelových cien. Bolo by teda rozumne sa sústrediť na takúto úlohu.

Nakoniec - bolo by asi tragédiou, ak by v najbližšom čase dostal vedec pracujúci na Slovensku Nobelovu cenu. Tragédiou preto, lebo naši manažéri vedy etc. by mali dôkaz, že všetko robia správne.... A to istotne nie je pravda.