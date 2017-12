Skryté poplatky na webe zakážu najskôr o dva roky

Zneužili aj futbalové Euro

PREŠOV, Spotrebiteľské Centrum vyzýva verejnosť k opatrnosti pri registráciách na webových stránkach v súvislosti s majstrovstvami Európy vo futbale.

Ide hlavne o webovú stránku me-2012.sk, a pre českú republiku o stránku me-2012.cz. Informoval o tom generálny riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak.

Podľa jeho vyjadrenia webové stránky na prvý pohľad vyzerajú ako oficiálne webové stránky ME 2012, ich prevádzkovateľom je však zahraničná spoločnosť Flavio Contrepacore and CO Ltd, ktorá v súčasnosti rozosiela spotrebiteľom registrovaným na obdobných webových stránkach faktúry za registrácie.

“Registrácia na uvedených webových stránkach je spoplatnená ročným poplatkom vo výške 96 eur a aktivačným poplatkom. Spotrebiteľom prevádzkovateľ vystaví faktúru, ktorú by spotrebitelia vzhľadom na neplatný právny úkon platiť nemali. Zároveň spotrebiteľom odporúčam, aby na akékoľvek výzvy k úhrade nereagovali. Doposiaľ prevádzkovatelia týchto webových stránok nepodnikli žiadne právne kroky, a s určitosťou tvrdím, že ich ani nepodniknú, keďže si uvedomujú, že žiaden súd takýmto zmluvným vzťahom neprizná ochranu,” informoval Antoňak

sita