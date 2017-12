Nový patent zabráni preskakovaniu televíznych reklám

Nová technológia zablokuje rýchle pretáčania na digitálnych prijímačoch, divák sa tak nebude môcť vyhnúť reklame.

24. jún 2012 o 19:49 Adam Valček

Na možnosť zastavenia a následného pretáčania živého vysielania lákajú zákazníkov aj slovenskí operátori. Vďaka tejto službe môžu zákazníci pohodlne preskakovať množstvo reklám počas obľúbeného seriálu či filmu.

Americká káblovka Time Warner Cable si nechala patentovať technológiu, ktorá takémuto zrýchlenému pretáčaniu reklamy zabráni. Operátor podľa webu FireCable.com počas reklám vynechá niektoré obrazové informácie, ktoré sú potrebné pre dekódovanie celého signálu.

Digitálne prijímače si s takýmto čiastkovým signálom počas zrýchleného prehrávania neporadia, divákom tak prehrajú program v normálnej rýchlosti.

Technológiu vie Time Warner použiť nielen vo svojej vlastnej sieti, ale aj na digitálne prijímače od konkurencie.

V blízkej dobe je podľa FieCable.com málo pravdepodobné masové nasadenie nového patentu, najmä pre silný konkurenčný boj. No Time Warner v Spojených štátoch už začal obmedzovať funkciu rýchleho pretáčania napríklad pri svojom trojdňovom archíve živého vysielania.

Či a kedy by patentovaná technológia Time Warner Cable mohla prísť do Európy, nie je zatiaľ jasné. Napríklad český operátor UPC pre portál iDnes.cz poprel, že by takéto obmedzenia plánoval.