Samsung chce do júla predať 10 miliónov Galaxy S III

Ambiciózny plán chce kórejská spoločnosť dosiahnuť aj napriek tomu, že má problémy s pokrytím dopytu pre nedostatok komponentov.

25. jún 2012 o 10:40 TASR

Soul - Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics predpokladá, že predaj najnovších inteligentných telefónov Galaxy S III už v júli prekoná hranicu 10 miliónov kusov, a to aj napriek tomu, že firma má problémy s pokrytím dopytu pre nedostatok komponentov.

To by znamenalo, že Galaxy S III dosiahne hranicu 10 miliónov predaných kusov do dvoch mesiacov od svojho uvedenia na trh. Spoločnosť začala predávať smartfón Galaxy S III v Európe 29. mája. V Spojených štátoch uviedla telefón na trh minulý týždeň.

V tomto roku by Samsung Electronics chcel zvýšiť predaj mobilných telefónov o 16 % na 380 miliónov a predaj inteligentných telefónov zdvojnásobiť takmer na 200 miliónov kusov. V 1. kvartáli tohto roka predal 44,5 milióna inteligentných telefónov, čím získal na trhu 30,6-% podiel a prekonal tak amerického rivala Apple. Ten predal 35,1 milióna iPhonov a jeho podiel na trhu dosiahol 24,1 %.