Orange spustil dátovú sieť s technológiou MPLS pre firemných zákazníkov

Orange Slovensko umožňuje zriaďovať virtuálne privátne siete s technológiou MPLS. Virtuálne privátne siete (VPS) sú z hľadiska funkčnosti plnohodnotné dátové siete, hoci bežia na prenajatej infraštruktúre.

26. aug 2002 o 16:28

Zákazník tak získava komplexné a bezpečné komunikačné riešenie na prenos všetkých typov dát bez potreby vynakladať investície na výstavbu vlastnej vzdialenej siete (WAN). Prenájom sieťovej kapacity nie je ani na Slovensku novinkou, existujúce dátové siete však bežia v súčasnosti už na starších technológiách, ktoré zväčša ani nepodporujú otvorené sieťové prostredie založené na protokole IP (Internet Protocol). Orange Slovensko ako prvá spoločnosť na Slovensku umožňuje budovať virtuálne privátne siete na platforme Multiprotocol Label Switching (MPLS).

Podľa odhadov analytickej spoločnosti IDC i ďalších špecializovaných agentúr pre oblasť informačných technológií bude MPLS v blízkej budúcnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcou sieťovou platformou. V rokoch 2001 až 2005 by investície do výstavby dátových sietí s podporou MPLS mali vzrásť zo súčasných 5,2 mld. na 41,9 mld. USD, teda o viac než 800 %. Ku garantovanej kvalite dátových prenosov a vysokému stupňu bezpečnosti, ktorá je porovnateľná so sieťami bežiacimi na platforme ATM alebo Frame Relay, pridáva MPLS navyše komunikáciu v otvorenom prostredí, rovnakú akú poskytuje internet.

Stále dátové prepojenie jednotlivých bodov siete prostredníctvom dátovej VPS umožňuje používateľom pracovať s rovnakým komfortom ako v lokálnej sieti (LAN) nezávisle od toho, či sa nachádzajú v jednej budove alebo na rôznych miestach. Okrem toho MPLS prináša výraznú úsporu nákladov vynakladaných na komunikáciu. Na rozdiel napríklad od sietí pracujúcich na platforme Frame Relay neprebieha prenos dát medzi jednotlivými bodmi cez centrálny uzol, ale spôsobom „každý s každým“. Pri hviezdicovo orientovaných sieťach je tak komunikácia oveľa drahšia, nakoľko každá pobočka najprv komunikuje s centrálnym uzlom a až ten následne smeruje dáta na miesto určenia.

Prostredníctvom VPS možno prenášať rôzne druhy dát, od textových údajov, cez hlas až po dáta pre multimediálne aplikácie, hoci si každý typ dát vyžaduje inú prenosovú kapacitu a parametre. Dátové siete postavené na starších platformách obvykle nedokážu typy dát rozoznávať, preto ak chce firma prenášať dáta a zároveň aj hlas, musí byť sieť trvalo nakonfigurovaná tak, aby oba uvedené prenosy zvládla. Zákazník je potom nútený platiť za kapacitu a parametre dimenzované na prenos hlasu i vtedy, keď pracuje len s internetom. Oproti tomu siete s technológiu MPLS dokážu automaticky rozoznať, o aký typ dát ide, a tomu aj prispôsobiť šírku a parametre prenosového pásma. Orange Slovensko každému zákazníkovi zmluvne garantuje parametre VPS – dohodnutú kvalitu poskytovanej služby.