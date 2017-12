Gravitácia postavená na hlavu

Ak ste hľadali dôvod, prečo investovať do Vity, bol ním predovšetkým posledný Uncharted, dobrodružstvo v indianajonesovskom štýle. Teraz sú dva. A tým druhým je samozrejme Gravity Rush.

24. jún 2012 o 17:05 Ján Kordoš

Z projektu tvoreného pôvodne pre PlayStation 3 pod názvom Gravité sa napokon vyvŕbila chytľavá akčná hra pre handheld PlayStation Vita. Treba však podotknúť, že ide o hru japonskú, a teda s presne definovaným štýlom v spracovaní, rozprávaní príbehu a svojskou atmosférou.

Ak máte alergiu na manga dievčence alebo chápadlovité monštrá, z Naruta sa vám točí hlava ako po jednom, dvoch (slovom dvanásť) pivách, musíte túto vašu fóbiu prekonať. Steampunkový vzhľad totiž dodáva vznášajúcemu sa mestu Hekseville špecifickosť a taktiež nezanedbateľnú príťažlivosť.

Spojenie industrializácie s obdobím pary je tvrdým kontrastom napriek farebnej obmedzenosti. No nevadí to, vo vašom okolí tak vyniknú farebne odlíšené objekty či zdroje svetla. Celkovo vo vás vzhľad tohto podivného univerza vzbudzuje ako depresiu a smútok, tak nádej na možnú zmenu. Poctivo romantický príbeh o boji proti zlu zvládajú Japonci na výbornú.

Ono sa niet čomu čudovať, za scenárom stojí Naoko Sato, ktorý dokázal vtlačiť svojskosť i hrám ako prvý Silent Hill či hororovému Siren. Cel-shadeová grafika nepôsobí ako päsť na oko, ale práve naopak ešte viac zvýrazňuje odlišnosť od bežnej hernej produkcie a dáva Gravity Rush ten správny šmrnc, pre ktorý si na niekoľko štvrtí rozdelený Hekseville zamilujete.

Máme svet, no ten je bez výrazného hrdinu, s ktorým sa buď stotožníte alebo ho rozprávaním sprevádzate s radosťou, iba zbytočne trápnou kulisou. Nie tak v Gravity Rush. Kat trpiaca amnéziou - a jej spoločníčka čierna mačka Dusty - sa od bežných obyvateľov výrazne odlišuje. Štvornohý kamarát prepožičal našej krehkej dievčine špeciálnu schopnosť: dokáže kontrolovať gravitáciu.

Práve na tomto prvku je založená základná črta hrateľnosti Gravity Rush. Je síce možné s Kat pochodovať ulicami Hekseville tradičným spôsobom ako napríklad v Grand Theft Auto, no nie je to ono. Kat je spočiatku odsudzovaná spoločnosťou, no postupujúc dejom a vyše dvomi desiatkami kapitol sa z plachého dievčatka na okraji záujmu stane skúsený bojovník.

Príbeh prezentovaný komixovým štýlom je síce pre niekoho možno príliš statický, avšak nám prišlo listovanie stranami s interaktívnymi oknami z komixu prakticky dokonalé. A nepotrebujete ani hviezdu, ktorá hrdinku nadabuje. Navyše i tu fungujú gyroskopické snímače Vity, takže si môžete dané príbehové okno nakláňať.

Dobre, dobre, pekne to vyzerá, celkom vás to chytí, ale dôležitá je hrateľnosť. Tá je jednoducho iná už len pre samotnú odlišnosť Gravity Rush. Bojujete proti potvorkám Nevi, ktoré vyzerajú ako čierne želatínové monštrá a nechýbajú ani špeciálne sekundárne misie. Za ich splnenie získate diamanty podľa úspešnosti (zlatá, strieborná a bronzová medaila).

Ani otvorený svet, ktorým Gravity Rush disponuje, by nebol dostatočne chytľavým a dlhodobo hráča udržateľným univerzom. Základy zmeny gravitácie sú jednoduché. Pravým trigerom prinútite Kat vznášať sa, stlačením ju vystrelíte vybraným smerom, ďalším stlačením sa znovu vznáša. Ľavým trigerom dávate všetko do normálu.

V praxi to funguje tak, že ak namierite a vystrelíte Kat napríklad na stenu domu, tak na ňu dosadne tak, aby po nej mohla chodiť. Pokojne sa teda prechádzate dole hlavou po stropoch a robíte iné zveriny.

Zo začiatku bude ovládanie mierne problematické a menšie problémy s orientáciou v priestore nemusia zmiznúť nikdy, no stále je tento herný prvok spracovaný dostatočne zábavne, aby neotravoval, ale naopak vám spôsoboval potešenie, hoci sa vám často až hlava zatočí. Doslova.

Plusy / Mínusy + hranie sa s gravitáciou

voľnosť

technické spracovanie

komixový look - na kameru si budete dlhšie zvykať

žiadna motivácia v likvidovaní Navi príšeriek

Gravity Rush nie je žiadna rýchlovka, ktorú by ste po niekoľkých hodinách poctivého hrania odložili. Obtiažnosť je nastavená rozumne, hoci sa pri niektorých bojoch s bossmi riadne zapotíte, získané víťazstvo vás nesmierne poteší. Sekundárne úlohy sú ale až zbytočne tvrdým orieškom. Online rebríčky s najlepšími hráčmi dokážu motivovať už tradičným spôsobom.

Neustály prísun noviniek či už vo forme odhaľovaných schopností a ich vylepšovaní (strom schopností je dostatočne košatý a objemný) alebo samotného prostredia či hrateľných prvkov vám nedovolí zaspávať od nudy. Menšou chybičkou krásy je podľa nás absencia odmeny po zneškodnení Nevi potvoriek – nevypadnú z nich žiadne diamanty, takže sa nesnažíte o ich efektnú likvidáciu a ak nemusíte, nezabíjate ich, nevšímate si ich.

Gravity Rush sa dá charakterizovať jedným slovom: osviežujúca. Hrataľnosťou, atmosférou i technickým spracovaním. Nečakaný hit by sa pokojne uživil aj na „veľkých“ platformách, no Vita tejto hre sedí aj vďaka využívanou dotykového displeju či gyroskopických senzorov.

HODNOTENIE 8,5 / 10