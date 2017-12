Lekári prvý raz operovali plod s nádorom

Lekári sa po prvý raz rozhodli operovať tumor v tele matky. Malej Leyne odrezali nádor a zrejme jej zachránili život.

22. jún 2012 o 15:20 Tomáš Prokopčák

V sedemnástom týždni začal rásť extrémne zriedkavý nádor.(Zdroj: American Journal of Obstetrics & Gynecology)

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ešte pred týždňom bolo všetko v poriadku. Preto, keď tehotná Tammy Gonzálezová čakala na rutinnú kontrolu ultrazvukom, o žiadnych komplikáciách neuvažovala.

No čiernobiely obraz zaskočil ju i doktora. Na mieste, kde mal mať drobný plod ústa, sa zrazu objavil veľký objekt veľkosti hrušky. Smrtiaci tumor, ktorý sa podľa odborníkov vyskytuje len v prípade jedného zo zhruba stotisíc tehotenstiev.

Smrtiaci nádor

Fakty Operácia in utero Utrazvuk ukázal rýchlo rastúci nádor u sedemnásťtýždňového plodu.

u sedemnásťtýždňového plodu. Chirurgovia vďaka drobnému rezu na bruchu matky zaviedli endoskop.

zaviedli endoskop. Laserom odrezali tumor.

odrezali tumor. Dieťa sa narodilo zdravé.

Nádor, odborne nazývaný orálny teratóm, je veľmi zriedkavé postihnutie. Navyše znamená, že plod nemá veľké šance na prežitie. A ak by náhodu prežil až k pôrodu, dieťa sa veľmi pravdepodobne narodí postihnuté.

Gonzálezovej vlastne dali lekári na výber len z dvoch možností: buď sedemnásťtýždňový plod potratí, alebo sa rozhodne riskovať. A to nielen život budúceho dieťaťa, ale možno aj svoj vlastný.

Tehotná žena by totiž musela počkať, kým sa plod vyvinie do neskoršieho štádia, a potom by sa lekári pokúsili o predčasný pôrod.

Medzičasom však mohol extrémne rýchlo rastúci nádor nielen takmer naisto usmrtiť plod, ale aj spôsobiť vnútorné krvácanie. „Viete si asi predstaviť, čo mi vtedy prechádzalo hlavou,“ spomína podľa BBC Gonzálezová.

„Pýtala som sa, čo to je? A nik mi nevedel dať odpoveď, pretože to bolo také nezvyčajné. Hovorili mi, že aj keby sa narodila, nik by nemohol zaručiť, že bude normálna.“

Čakali takmer dva roky

Matka sa však rozhodla, že musí existovať aj iná možnosť. A ktosi jej odporučil Rubena Quintera z Miamskej univerzity, špecialistu na problematiku ľudského plodu.

Ani ten jej však nič nechcel zaručiť. Sľúbil len, že môže vyskúšať niečo, o čo sa ešte nikto iný nepokúsil. Operovať plod ešte predtým, ako sa budúci človek narodí. A skúsiť pomocou endoskopického zákroku, laseru a ultrazvuku odrezať od pier budúceho dieťaťa nádor.

„Toto bola príležitosť rozšíriť pole, na ktorom sme pracovali,“ hovorí pre CBS Quintero. „Vyliečiť defekty, ktoré sa objavia u plodu.“

Zhruba hodinová operácia sa napokon podarila.

V októbri v roku 2010 sa narodila malá Leyna, čo v preklade znamená anjelik. Jedinou stopou po smrtiacom tumore zostala len drobná jazvička na jej ústach.

O operácii sa rodičia a lekári rozhodli informovať až teraz, v štúdii v odbornom magazíne American Journal of Obstetrics & Gynecology. To už má malá Leyna takmer dva roky.