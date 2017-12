Notebook ide v teple pomaly. Sedem tipov, ako mu pomôcť

V horúcom počasí sa nejeden notebook mení na hučiaci stroj. Na vine je prehrievanie, ktoré sa prejavuje nielen hlukom, ale aj pomalou odozvou pri záťaži.

22. jún 2012 o 7:30 Milan Gigel

Čo všetko treba spraviť, aby bol notebook fit?

1. Dovoľte mu dýchať

Ak si sadáte k jedlu pri svojom notebooku, nebude prekvapením ak je jeho klávesnica zanesená omrvinkami a prachom. Mnohé notebooky majú nasávací otvor pre chladenie procesora v ľavej časti klávesnice, priamo pod tlačidlami. Vypnite notebook, otočte ho nohami nahor a vysypte z neho všetko, čo sa pod tlačidlami nazbieralo.

2. Pretiahnite mu dutiny

Notebook síce na štipľavú arómu chrenu nereaguje, silný ťah vysávača však prispeje k jeho očiste. Položte ho s priklopeným vekom na stôl a otočte ho nohami nahor. Použite vysávač s regulovateľným ťahom na to, aby ste vytiahli nazbieraný prach z nasávacích i výfukových otvorov v tele notebooku. Zvuk roztočeného ventilátora by vás nemal prekvapiť. Pre čistenie úzkych otvorov použite plochú hubicu.

Pri dlhodobo zanedbanom notebooku sa môže stať, že prach sformoval na kovovom chladiči vrstvu filcu, ktorý nechce opustiť svoje miesto. V takomto prípade vám môže pomôcť sprej so stlačeným vzduchom. Koncentrovaný prúd vzduchu filc roztrhá na kúsky, ktoré vysávač vytiahne. Pomôže aj servisné stredisko, alebo skrutkovač s kusom odvahy a zručnosťou.

3. Odlepte ho zo stola

Každý notebook je kompromisom a v chladení má značné medzery. Ak sa vám podarí vytvoriť vzduchovú medzeru medzi pracovnou doskou stola a notebookom, chladenie bude účinnejšie. Podložte knihou zadnú dvojicu nožičiek, podlepte ich korkovými zátkami, alebo položte notebook na chladiacu podložku vybavenú ventilátormi.

Vo všetkých prípadoch sa zlepší cirkulácia vzduchu a notebook nebude spočívať na prehriatej stolovej doske.

4. Chladenie bez prestávok

Mnohí výrobcovia pre zaistenie tichého behu notebooku zakomponovali do BIOSu nastavenie, ktoré určuje akým spôsobom bude chladenie notebooku prebiehať. Na výber je nepretržitý beh ventilátora, alebo jeho spínanie podľa potreby. Aktivujte nepretržitý beh a znížite tak prehriatie v momente špičiek, ktoré prichádzajú po fázach ničnerobenia.

5. Znížte jeho výkon

Nie je nezvyčajné, ak výrobca pre notebook pripraví niekoľko energetických profilov pre Windows, aby mohol používateľ dosiahnuť rovnováhu medzi výkonom a výdržou batérie. Zvoľte profil s nižším výkonom a procesor sa bude zahrievať menej. To zabráni prehriatiu notebooku rovnako, ako jeho odpojenie od siete a beh na batériu.

V operačnom systéme Windows 7 možno v Mobilite Centre nastaviť maximálne vyťaženie procesora. Znížte hodnotu zo 100 na 80 alebo menej a výsledok sa dostaví rovnako, ako pri zmene energetického profilu.

6. Vypnite nepotrebné softvéry

Programy ktoré bežia na pozadí môžu vyťažovať procesor vášho notebooku rovnako, ako tie s ktorými pracujete. Prezrite zoznam bežiacich programov, uskutočnite inventúru automatického spúšťania a odstráňte všetko čo nepotrebujete. Čím menej aplikácií zostane bežať, tým menšiu záťaž bude musieť procesor podstúpiť.

7. Nájdite si lepšie miesto

Pracovný stôl umiestnený pod oknom ponúka výhľad na ulicu, pri južnom nasmerovaní však bude po celý deň zohrievať vaše pracovisko. Zabráňte tomu, aby slnko zohrievalo váš notebook viac, ako je to nutné. Niekedy stačí zatiahnuť žalúzie. Ak notebook dlhšiu dobu nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku. Pri ďalšej práci budete štartovať so studeným, oddýchnutým strojom.