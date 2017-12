Liany môžu byť pre dažďové pralesy osudné

Leeds 26. augusta (TASR) - V tropických dažďových pralesoch Amazónie zaznamenali vedci ďalší nepriaznivý vývoj. V ostatných 20 rokoch sa tu so zatiaľ neznámych príčin prudko premnožili liany. Táto skutočnosť by mohla dokonca zhoršiť dopad takzvaného skleníkového efektu.

Vedci z britskej University of Leeds pod vedením Olivera Phillipsa urobili podrobnú analýzu druhov rastlín v 47 oblastiach Peru, Bolívie a Ekvádoru, ktorej výsledky publikovali v časopise Nature. Zistili, že hustota lián v predchádzajúcich dvoch desaťročiach rástla každý rok o 1,7-4,6 percenta. Tieto čísla potvrdili údaje z ďalších 37 tropických lesov.

Nárast biomasy lián bol zaznamenaný v odľahlých regiónoch, kam sa tieto popínavé rastliny nemohli dostať ľudským pričinením, napríklad budovaním ciest, holorubmi alebo stavaním osád. Vysvetlením tohto fenoménu nie sú ani miestne zmeny podnebia alebo zloženia pôdy.

Hnacou silou množenia by mohol byť zvýšený obsah skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére, na ktorý reagujú najsilnejšie práve liany. Tu by mohol vzniknúť nový problém v diskusii o úlohe tropických lesov ako obrovských likvidátorov CO2: S pribúdaním popínavých rastlín sa zvyšuje aj úmrtnosť pralesných gigantov o takmer 40 percent, ako to ukázali pozorovania na 13 stanovištiach.

Práve pomaly rastúce stromy v pralesoch sú podľa niektorých vedcov hlavnými kumulátormi CO2. Mnohí naopak spochybňujú skutočný potenciál dažďových lesov a lesov všeobecne absorbovať CO2 a návrhy znížiť koncentrácie tohto plynu vysádzaním nových zelených plôch považujú za neodôvodnené.