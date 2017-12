K Mesiacu sa ľudia dovezú sami

Na vesmírne bádanie vraj netreba profesionála.

20. jún 2012 o 20:00 Matúš Krčmárik

Za sto miliónov libier ponúka britská firma cestu k Mesiacu. Prvú od roku 1972.

LONDÝN, BRATISLAVA. Súkromné lety do vesmíru nestačia, treba ísť ďalej. Napríklad na Mesiac. Britská firma Excalibur Almaz tvrdí, že už v roku 2015 dá túto možnosť každému.

Presnejšie, každému, kto má sto miliónov libier (asi 123 miliónov eur) a odvahu vydať sa na cestu v použitých ruských vesmírnych moduloch a staniciach. Nehovoriac o tom, že sprevádzať ho nebude žiadny skúsený astronaut, viesť stroj sa bude musieť naučiť sám.

Na štyri mesiace

To, čo znie ako žart, myslia ľudia z firmy vážne. A tvrdia, že nejde až tak o vesmírnu turistiku, ale o súkromnú expedíciu. „Chceme, aby Británia oživila tradíciu zo 16. a 17. storočia, keď jej bádatelia chodili na koniec sveta, kde hľadali poznanie a prinášali späť bohatstvo,“ povedal pre Daily Telegraph Art Dula, zakladateľ spoločnosti.

Fakty Na Mesiac V roku 1959 pristál na Mesiaci sovietsky modul Luna 2 .

. Ako prvý človek tam v roku 1969 vystúpil americký astronaut Neil Armstrong .

. Zatiaľ posledným mužom na Mesiaci bol v roku 1972 Eugene Cernan, Američan so slovenskými koreňmi.

Trojčlenná posádka ešte pred štartom strávi rok vo výcvikovom centre. Štartovať sa bude z Kazachstanu, stroj do vzduchu vynesú slabšie rakety ako bežné vesmírne moduly. Sú totiž lacnejšie. Aj preto bude cesta trvať dlhšie, okolo štyroch mesiacov.

Nižšia rýchlosť je aj pozitívom, práve vďaka nej vraj netreba na palube profesionálneho astronauta. „Netreba tam mať niekoho, kto sa vie rozhodovať v zlomku sekundy. S takýmto zariadením sa môžu rozhodovať cez noc a aj sa na to vyspať,“ tvrdí Dula.

Ak všetko pôjde podľa plánu, lietať sa začne v roku 2015. Ľudia na palube budú môcť robiť aj rôzne výskumy, cesta preto nemusí byť lákavá len pre miliardárov, ale aj pre vlády, ktoré chcú skúmať vesmír, no na vlastný program nemajú peniaze.

Prvý po rokoch

„Vlády si to určite budú môcť dovoliť, ani zďaleka sa to nepriblíži nákladom projektu Apollo. Využívame vynálezy, do ktorých Sovieti už investovali viac ako miliardu libier,“ hovorí Dula.

Objavujú sa aj skeptické hlasy. Dave Parker z Britskej vesmírnej agentúry napríklad neverí tomu, že človek sa za rok naučí viesť vesmírne plavidlo.

„Snažia sa využiť existujúce ruské technológie, doplniť ich novými. Pokúšajú sa o to už niekoľko rokov, ale stále nemajú dostatočne silného investora. Ale držím im palce, ľudia musia skúšať aj takéto veci,“ povedal.

Okrem samotnej cesty do vesmíru môže byť pre záujemcov lákadlom aj to, že sa môžu stať prvými ľuďmi od roku 1972, ktorí obletia Mesiac. A to pre mnohých za sto miliónov stojí.