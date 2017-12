OSN chce zachrániť zelenú planétu

V brazílskom veľkomeste odštartoval medzinárodný summit o budúcnosti našej planéty. Žiadne záväzky zrejme nebudú.

19. jún 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

RIO DE JANEIRO, BRATISLAVA. Nie je to nijako výnimočná situácia. Asi desiatka detí sa prechádza po odpadkoch kúsok od provizórnych prístreškov a neomietnutých tehlových stavieb.

Na prvý pohľad to vyzerá ako smetisko, odpadky sú nahádzané popri rieke. Vo vode sú ďalšie deti, ktoré sa kúpu.

Zaplatiť miliardy

Podobných scén by ste v brazílskych slumoch mesta Rio de Janeiro objavili veľa. Teraz o nich budú hovoriť v kongresových sálach dobre oblečení prezidenti, aktivisti i vedci, ktorých ubytovali v luxusných hoteloch.

V meste sa po dvadsiatich rokoch koná globálna konferencia s desaťtisícami účastníkov, ktorí sa chcú rozprávať o lepšom, zelenšom a trvalo udržateľnom svete. Problémom je, že medzinárodný summit Rio +20 Organizácie spojených národov zrejme žiadny významný výsledok neprinesie.

Do Brazílie sa chystajú hlavy štátov, aktivisti aj vedci. Odhaduje sa, že na diskusiách sa zúčastní až 26-tisíc ľudí a do piatka by mali rokovať o budúcnosti planéty.

Rio, ktoré sa ešte ani poriadne nezačalo, má podobné problémy ako predchádzajúce klimakonferencie.

Chudobnejšie krajiny nechcú šetriť, pretože sa boja o vlastný rozvoj. Bohatšie krajiny zase odmietajú platiť chudobným za „zelené ústupky“ – hovorí sa o tridsiatich až sto miliardách dolárov ročne. A nechcú brzdiť vlastný priemysel.

„Nebudeme rukojemníkmi nejakej finančnej krízy v bohatých krajinách,“ odkázal preto západným krajinám podľa magazínu New Scientist brazílsky šéf pre životné prostredie a spoluorganizátor konferencie Luiz Alberto Figueiredo.

Len žiadne záväzky

Konferencia v Riu chce oprášiť podobné stretnutie spred dvadsiatich rokov. Výsledkom boli neformálne odporúčania na udržateľné využívanie lesov či životného prostredia.

Teraz by sa mali štáty a organizácie dohodnúť na boji s globálnym otepľovaním, na práve na jedlo či na čistú pitnú vodu. Rozpráva sa aj o ochrane morí a konci dotácií na fosílne palivá. To sa však nepáči napríklad Spojeným štátom, ktoré nechcú konkrétne záväzky. Európa zase hovorí, že hocijaký dokument neplánuje prijať.

„Chceme viac ambícií,“ hovorí pre britský denník Guardian zdroj z prostredia európskej delegácie. „Také, ktoré by viedli k udržateľnému rozvoju. No v súčasnosti je riziko, že namiesto do budúcnosti sa vrátime späť do minulosti.“