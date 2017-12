NSA čoskoro pridelí zmluvu na modernizáciu nešpionážnych systémov

12. jún 2001 o 10:01 TASR

Washington 12. júna (TASR) - Americký Úrad národnej bezpečnosti (NSA) plánuje do konca tohto mesiaca prideliť desaťročnú zmluvu v hodnote až päť miliárd dolárov na modernizáciu nešpionážnych počítačov a komunikačných systémov. Presná hodnota zmluvy bude známa až v čase pridelenia zmluvy a založená bude na víťaznom návrhu.

Ako informuje agentúra Reuters, dohoda obsahuje širokopásmové služby, avšak iné, než vyžaduje hlavná činnosť úradu - odpočúvanie zahraničnej komunikácie a lúštenie cudzích kódov. Úrad vo vyhlásení uvádza, že v prípade hladkého priebehu tendra môže víťazný tím začať pracovať už 1. novembra.

Viac než 15 spoločností vytvorilo tri aliancie, aby súťažili o jednu z najväčších dohôd pre externých dodávateľov, ktorá pokrýva citlivú prácu, pôvodne vyhradenú pre zamestnancov americkej vlády. Na čele jednotlivých skupín stoja spoločnosti AT&T Corp., Computer Sciences Corp. (CSC) a súkromná OAO Corp. Hlavnými členmi tím AT&T sú IBM Corp., Lockheed Martin Corp. a Science Applications International Corp. Partnermi CSC sú Northrop Grumman Corp., General Dynamics Corp. a TRW Inc., do tímu OAO sa zapojili Electronic Data Systems Corp., Raytheon Corp., Coleman Research Corp., Getronics NV WorldCom Inc. a OAO Technology Solutions Inc.

Zmluva je pritom míľnikom pre Úrad národnej bezpečnosti, ktorý stál v čele vývoja najvýkonnejších počítačov sveta, schopných plniť úlohu odpočúvania komunikácií a sledovania amerických sietí. Elektronické sledovacie siete úradu však nie sú súčasťou Projektu Priekopník (Project Groundbreaker).

Vláda namiesto toho presunie zodpovednosť za modernizáciu základnej infraštruktúry na víťazný tím, ktorý získa finančné výhody. Víťaz tendra tak bude zodpovedať za prepojenie východného a západného pobrežia USA a zvýšenie kapacity databanky v Knižnici Kongresu, čím vznikne počítačový výkon, zodpovedajúci skombinovaným gigantom BellSouth a Sprint.

Hovorkyňa úradu Lisaanne Davisová uvádza, že proces hodnotenia ponúk sa zameriava na tri hlavné oblasti: personál, technológia a vedenie a cena. Okrem toho úrad požaduje, aby minimálne 25% financií z projektu získali malí zmluvní dodávatelia.

Víťaz tendra získa mimoriadne silné postavenie na trhu citlivých a bezpečnostných služieb pre vládne a finančné inštitúcie. "Ak môžu zabezpečovať služby pre Úrad národnej bezpečnosti, mali by byť schopní poskytovať služby aj nám," teoretizuje prezident OAO Emmett Paige, ktorý bol od mája 1993 do mája 1997 druhým tajomníkom pre velenie, kontrolu, komunikáciu a spravodajskú službu. Podľa jeho slov takéto dohody, keď sa úrady zbavujú technologických služieb, sú súčasťou úsilia vlády o udržanie kroku s rapídnym tempom technologického pokroku.

Napríklad, spoločnosť EDS získala 6. októbra od amerického vojenského námorníctva zmluvu v hodnote minimálne 6,9 miliardy USD pre vytvorenie internej informačnej siete spájajúcej lode, základne a personál po celom svete pod názvom Navy-Marine Corps Intranet. Program pritom stanovil požadované kritériá, avšak neprikazoval, akým spôsobom ich má zmluvný partner dosiahnuť. Ako primárny partner môže EDS zarobiť stovky miliónov dolárov navyše, ak uspokojí jednotlivých užívateľov, nasmeruje veľké časti projektu malým podnikom a dodá vysoký a merateľný stupeň bezpečnosti siete.

(1 USD = 50,652 SKK)