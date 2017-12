Facebook začal zbierať telefónne čísla

Zber mobilných telefónnych čísel používateľov spustil prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook. Argumentuje možnosťou obnovy hesla v prípade jeho zabudnutia.

18. jún 2012 o 7:58 Milan Gigel

To, čo na prvý pohľad vyzerá rozumne a je taktikou aj iných veľkých internetových spoločností, so sebou nesie aj zásah do súkromia.

Profily používateľov budú môcť byť postupne prepájané so skutočnými identitami ľudí, na ktorých sú registrované telefónne čísla vo verejných telefónnych zoznamoch. Facebook tak bude vedieť v tichosti postupne odlíšiť falošné profily od skutočných a priradiť im internú známku dôveryhodnosti. Virtuálny svet sa priblíži skutočnému.

Zásah do súkromia

Obozretnosť by nemala chýbať ani pri nastavovaní súkromia. Facebook je známy tým, že bez vedomia používateľov pravidelne mení ich bezpečnostné nastavenia a otvára čoraz väčší kus ich súkromia.

Známy je aj prešľap z minulosti, pri ktorom Facebook umožnil tretím stranám prístup ku kontaktným informáciám svojich používateľov vrátane telefonických.

Súčasné pravidlá pre používanie sociálnej siete sú nastavené tak, že záznamy o mobilných telefónnych číslach používateľov je možné tretím stranám sprostredkovať.

Dá sa to aj bez mobilu

Obnoviť zabudnuté heslo je možné v súčasnosti na Facebooku viacerými spôsobmi bez toho, aby ste použili svoj mobilný telefón. Nenechajte sa vyľakať upozornením a skontrolujte si svoju kontrolnú otázku a odpoveď, aby ste v prípade zabudnutia hesla vedeli, ako prístup k svojmu účtu otvoriť.