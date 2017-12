Český Telecom chce vlastniť 100 % Eurotelu

Praha 11. júna (TASR) - Český Telecom chce vlastniť Eurotel celý. K svojim súčasným 51 % hodlá od druhého vlastníka Atlantic West ...

12. jún 2001 o 0:59 TASR

Praha 11. júna (TASR) - Český Telecom chce vlastniť Eurotel celý. K svojim súčasným 51 % hodlá od druhého vlastníka Atlantic West kúpiť zostávajúcich 49 %. "O možnosti navŕšenia svojho podielu v Euroteli diskutujeme už dlhší čas a otvorene sme to deklarovali. Náš záujem stále trvá, ale k žiadnej definitívnej dohode nedošlo," povedal hovorca Telecomu Vladan Crha.

Obaja akcionári najväčšieho mobilného operátora v Českej republike sa už v podstate v piatok dohodli, ale konečnej dohode bráni jediné - cena. Americký akcionár Eurotelu Atlantic West, ktorý rovnakým dielom vlastní Verizon Communications a AT&T Wireless Services, chce za svoj o dve percentá menší podiel okolo dvoch miliárd USD. To je pre Telecom zatiaľ neprijateľné. Podľa hlavného majiteľa Telecomu, ktorým je štát, by vraj bola prijateľná cena asi o polovicu nižšia.

Dohady o predaji podielu v Euroteli označil hovorca Werizon Wireless Steven Marcus za špekulácie, ale odmietol ich dementovať. "Nepotvrdzujem ani nevyvraciam," povedal.

Eurotel by výrazne zvýšil šance Telecomu pri jeho pripravovanej privatizácii. "Ak by sa Telecomu skutočne podarilo Eurotel získať celý, mohol by byť zaujímavý pre ďalšie svetové telekomunikačné firmy. A samozrejme čím viac záujemcov, tým lepšie," hovorí námestníčka ministra dopravy pre telekomunikácie Marcela Gürlichová. Štát by totiž mohol zarobiť viac, ako čakal pri súčasnej zlej situácii na svetových telekomunikačných trhoch.

Väčšina európskych telekomunikačných firiem nemá peniaze, pretože finančne vykrvácali pri získavaní európskych licencií na prevádzkovanie siete tretej generácie mobilných telefónov UMTS. Zatiaľ jedinými podnikmi, ktoré majú v Európe peniaze a prejavili o Telecom záujem, sú španielska Telefonica a francúzska Vivendi.

Dohoda medi akcionármi Atlantic West a Telecomu musí padnúť v najbližších dňoch. Český Telecom totiž v piatok usporiada valné zhromaždenie a na ňom musí byť jasné nielen to, aký podiel má Telecom v Euroteli, ale tiež to, ako sa bude dominantný prevádzkovateľ pevných liniek v ČR predávať. Majiteľ viac ako 33 % akcií Telecomu - konzorcium TelSource - sa totiž s Fondom národného majetku (FNM) ČR, ktorý zastupuje v Telecome štát, ešte definitívne nedohodol na detailoch spoločného predaja Českého Telecomu. Dohodnúť sa musia do štvrtka. Zatiaľ je jasné to, že FNM a TelSource predajú spoločne 51 % akcií Telecomu a o výnos sa rozdelia v pomere dve tretiny fond a tretina TelSource.

Informoval o tom český denník Mladá fronta Dnes.

(1 CZK = 1,263 SKK; 1 USD = 50,600 SKK)