Popri Zemi preletel obrovský asteroid

Polkilometrové teleso našu planétu neohrozilo. Astronómovia ho však objavili len pred pár dňami.

15. jún 2012 o 10:45 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Má zhruba pol kilometra a oficiálne patrí medzi telesá, ktoré by mohli byť pre našu planétu nebezpečné. O to viac, že astronómovia ho objavili len v pondelok, predtým, ako sa priblížil k Zemi.

Priblížil je však trochu zveličením. Aj keď na vesmírne pomery preletel asteroid 2012 LZ1 len kúsok od našej planéty, stále bol zhruba štrnásťkrát tak ďaleko ako Mesiac.

Netrafí nás

„Pri tomto konkrétnom asteroide nejestvuje v predpovedateľnej budúcnosti možnosť, že do nás narazí,“ hovorí pre Space.com astronóm Rob McNaught. Práve on objavil toto veľké vesmírne teleso.

Vedci zdôrazňujú, že asteroid chvíľku poletí „popri“ Zemi. Budú ho preto niekoľko týždňov pozorovať, pokúsia sa upresniť jeho dráhu a vypočítať prípadné riziká.

FOTO - Haleakala-Faulkes Telescope North

Viacero rizík

Dnes poznáme zhruba deväťtisíc blízkozemských objektov, niektoré z nich by raz mohli spôsobiť problémy. Asteroid 2012 LZ1 však nie je prvým z veľkých telies, o ktorých prelete vieme.

V novembri preletel okolo Zeme asi štyristometrový asteroid 2005 YU55, ktorý sa k planéte priblížil bližšie, ako je obežná dráha našej prirodzenej družice. Také veľké teleso sa k Zemi nepriblížilo od roku 1976.

Ak by však podobne veľké teleso našu planétu zasiahlo, spôsobilo by obrovské problémy. Tie by záležali od viacerých faktorov: napríklad miesta, rýchlosti či uhlu, pod ktorým by asteroid do Zeme narazil.