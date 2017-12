Hlas v aute môže pomôcť. Prečítajte si tipy, ako vybrať vhodnú navigáciu

Zabudovaná navigácia vyjde draho

Navigáciu môžete mať zabudovanú aj priamo v aute, čo so sebou prináša niekoľko výhod. Vďaka ich pevnej montáži do palubovej dosky sú menším lákadlom pre zlodejov. Klasický navigačný prístroj môžu ukradnúť v priebehu sekundy, odobratie pevného systému by im zabralo výrazne viac času, čo so sebou prináša riziko odhalenia.

Nemusíte sa starať ani o nabíjanie a umiestnenie kabeláže a úchytky na skle. Integrovanie navigácie je doplnené aj o špeciálne ovládacie prvky, uľahčujúce nastavenie cesty.

Nevýhodou je vysoká cena, niekoľkonásobne prevyšujúca bežné navigačné zariadenia. Navyše sa pri mnohých automobiloch nedá zabudovať dodatočne, prípadne len s veľmi vysokým doplatkom. Pred kúpou auta si preto dobre premyslite potrebu integrovanej navigácie, ktorá jeho cenu zvýši minimálne o 600 eur.

Pre najnáročnejších zákazníkov bývajú v ponuke špeciálne multimediálne centrá, ktoré okrem navigácie umožňujú uloženie a prehranie niekoľkých desiatok filmov, stoviek hudobných albumov, fotografií, prípadne pripojenie zadnej parkovacej kamery. Tu sa cena môže vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur.