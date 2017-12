NASA môže zničiť svoju misiu na Mars

Rover Curiosity môže kontaminovať vzorky na Marse, DNA plodu zistíme aj bez skúmania plodu a neutrína nie sú rýchlejšie ako svetlo. Týždeň vo vede.

13. jún 2012 o 15:45 Tomáš Prokopčák

Rover Curiosity môže kontaminovať odobraté vzorky na Marse, DNA plodu zistíme aj bez skúmania plodu a neutrína nie sú rýchlejšie ako svetlo. Prečítajte si prehľad Týždeň vo vede.

Detská reč

Ak ľudia hovoria s malým dieťaťom, začnú používať zjednodušenú reč. Vedci teraz zistili, že to nerobia iba ľudia. Aj gorily používajú mierne odlišné gestá a mláďatám ich opakujú častejšie. +Čítajte viac na BBC

Pomalé vymieranie

Sibírske mamuty nevyhynuli náhle. Nové výskumy naznačuje, že ich počet sa znižoval postupne. Dôvodom vymretia pravdepodobne bolo otepľovanie ich životného prostredia. +Čítajte viac na Nature

Kontaminovaný Mars

Americký rover Curiosity by mal na Marse hľadať chemické predpoklady života. Podľa niektorých vedcov by však mohol kontaminovať odobraté vzorky. Problémom je teflón, ktorý môže do vzoriek odpadnúť z vrtáku. +Čítajte viac na Science

DNA plodu

Vedci dokázali zistiť DNA ľudského plodu bez toho, aby vzorky odobrali priamo z plodu. Stačili k tomu iba sliny otca a krv matky, v ktorej pri tehotenstve kolujú okrem fragmentov jej genetickej informácie aj časti DNA plodu. +Čítajte viac na Nature

Spomalené neutrína

Neutrína nie sú rýchlejšie ako svetlo. Ukázala to nová séria experimentov, ktorá mala preveriť údajné výsledky talianskeho detektora OPERA. Ani ten, ani tri ďalšie však nenamerali častice, ktoré by prekročili rýchlosť svetla vo vákuu. +Čítajte viac na SME

Kozmická Čína

Čína chce poslať svojich taikonautov na experimentálnu kozmickú stanicu Tchien-kung 1. Medzi jej vesmírnymi dobrodruhmi by sa vôbec po prvý raz mohla nachádzať žena. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.