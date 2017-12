Testovali sme najrýchlejšiu atramentovú tlačiareň

Atramentová tlač nemusí byť ani pomalá, ani drahá. Ak sa spoja najlepšie nápady zo sveta atramentovej a laserovej tlače, vznikne tlačiareň ktorá ukazuje, ako by mohla vyzerať v budúcich rokoch štandardná tlač.

14. jún 2012 o 8:00 Milan Gigel

Lomond EvoJet Office je tlačiareň, ktorá tlačí plnofarebné bezokrajové dokumenty rýchlosťou jednej strany za sekundu. Používa vysokokapacitné zásobníky atramentu s kapacitou pre viac ako 6000 výtlačkov. Má nízku 30-wattovú spotrebu energie a so zásobníkom na 250 listov papiera ju neprekvapí ani mnohostranová tlačová úloha prijatá cez sieť. Je ako šprintér, ktorý zvláda dlhé trate.

Ako fungujú atramentové a laserové tlačiarne?

Atramentové tlačiarne sa svojou konštrukciou v mnohom od starých ihličkových nelíšia. Odhliadnuc od toho, že farebná tlač je pre ne samozrejmosťou, fungujú rovnako ako pred desiatkami rokov.

Lomond EvoJet Office Rozmery:420 x 225 x 550 mm

Hmotnosť: 12 kg

Rýchlosť tlače: Normal: 60 strán A4 / minútu (1600x800dpi)

Best: 30 strán A4 / minútu (1600x1600dpi)

Pripojiteľbosť: USB, LAN

Atramentové náplne: 4 atramentové náplne - CMYKK

50ml pre CMY, 100ml pre Black

Čas schnutia atramentov: do 1 sekundy

Kapacita hlavného podávača: 250 hárkov

Spotreba energie: 110V/60Hz 220V/50Hz

Vypnutá tlačiareň: 0.6w

Standby režim: 6.1w

Počas tlače: 30.2w

Dostupnosť: evojet.lomond.sk

Cena: 840 €

Drobná tlačová hlava nepretržite jazdí nad posúvajúcim sa papierom zo strany na stranu, aby drobnými kvapôčkami farebných atramentov poprskala papier na miestach, kde jej to vypočítal počítač. Takéto jazdenie je časovo náročné a nejaký čas trvá, kým sa mnohostránkový dokument ocitne na papieri.

Laserové tlačiarne sú rýchlejšie. Používajú valce na to, aby na papier nanášali celú šírku dokumentu počas plynulého posunu papiera. Kým pri čiernobielej tlači je nanášací valec jediný, pri farebnej treba naniesť na papier tonerový prášok štyroch odtieňov.

Tie sa následne zažehlia horúcim valcom. Papier prechádza tlačovou dráhou a dokument sa tvorí vždy v plnej šírke. Laserová tlač je však pre žehlenie energeticky náročná a tlač je oneskorená, pretože fixačný valec sa musí v oddychujúcej tlačiarni najprv nahriať.

Budúcnosť je bez pohybu

Nová technológia atramentovej tlače s názvom MemJet sa snaží z oboch spôsobov tlače vybrať to najlepšie. Jej základom je atramentová tlačová hlava, ktorá má rovnakú šírku ako papier. Kým hlava stojí pevne na mieste, papier prechádza popod ňu, aby naň dopadali drobné kvapôčky atramentu na miesta, ktoré predpočítal počítač.

Tlačová hlava za jedinú sekundu vytryskne 774 miliónov kvapôčiek atramentu. Pri štandardnej rýchlosti posunu papiera tak za jedinú sekundu vytlačí plnofarebný dokument formátu A4 s rozlíšením 1600x800 bodov na palec. Extrémne široká tlačová hlava nestráca čas pohybom nad papierom, tlačiareň nemusí čakať na zohriatie fixačného valca a spotreba energie je na minime. Atramenty sú dávkované s vysokou precíznosťou tak, aby na ich zaschnutie bola jediná sekunda dostatočná.

Ako sme inštalovali

Škatuľa tlačiarne Lomond Evojet Office nie je obzvlášť veľká. Tlačiareň ktorá je v nej bezpečne zabalená však budí rešpekt. Je väčšia ako bežné kancelárske tlačiarne a tak je vhodné počítať pri jej umiestnení so samostatným stolíkom. Má pôdorys 42x53 centimetrov, a aby bol prístupný ručný podávač pre jednotlivé hárky papiera, potrebné je zaistiť k nej prístup zo zadu. Výhodou je, že napájací zdroj je samostatný a nie je súčasťou tlačiarne. Odstránenie chyby napájania je tak v prevádzke jednoduchým úkonom.

Výrobca počíta s tým, že tlačiareň je určená pre stabilné umiestnenie v kancelárii. Je vybavená polohovým senzorom, ktorý monitoruje či je umiestnená na rovnej ploche. To preto, že atrament zo zásobníkov je sčasti prečerpávaný do zásobných komôrok, čo zrýchľuje jeho dodávanie tlačovej hlave. Aj keď tlačiareň celý systém pri vypínaní uzamyká, nakláňanie počas tlače by mohlo spôsobiť čiastočné vytečenie.

Tlačiareň po zasunutí tlačovej hlavy a atramentových zásobníkov po pripojení k napájaniu ožije. Po prečerpávaní a natlakovaní, ktoré zaberie niekoľko desiatok sekúnd, je pripravená vytlačiť testovacie stránky, alebo prijať tlačové úlohy cez USB rozhranie, alebo 100-megabitový sieťový ethernet.

Veľkým plusom je prehľadne spracovaná dokumentácia, vďaka ktorej sa používateľ pri sprevádzkovaní vyhne akémukoľvek omylu. Ak si spomeniete na svoju prvú laserovú tlačiareň do ktorej treba správne vložiť toner, iste viete o čom je reč.

Slovenčina zatiaľ chýba

Inštalovanie ovládača je na platforme Windows rovnako jednoduché, ako pri akejkoľvek inej tlačiarni. O všetko sa postará inštalačné CD s automatickým spustením inštalácie. Softvér vyhľadá tlačiareň cez USB rozhranie alebo sieť a pridá ju do zoznamu dostupných tlačových zariadení.

Čo chýba je slovenské používateľské rozhranie. Aj keď s prehľadnou inštalačnou príručkou v slovenčine tých niekoľko kliknutí podľa obrázkov zvládne každý, angličtina zostáva komunikačným jazykom aj v momente, kedy je pri tlači potrebné nastaviť druh papiera, či spôsob tlače. Možností nastavenia nie je nezvyčajne mnoho, lokalizácia by však niektorým používateľom mohla ušetriť čas pri skúmaní predvolieb.

Pripravená na výkon

Prvá tlačová úloha mnohostránkového dokumentu z kancelárskeho balíka vyrazí dych. Keď sa po niekoľkých sekundách prípravy začne vo výstupnom zásobníku každú sekundu objavovať nová stránka dokumentu, je to zvláštny zážitok. Aj napriek vysokej rýchlosti tlače je písmo dokonale tmavé, s vyhladenými okrajmi a s bezchybnou čitateľnosťou aj pri malých veľkostiach písma. Obyčajný kancelársky papier pre atramentové tlačiarne je vhodným tlačovým médiom.

Rýchlosť sa nemení, ani keď sa v textovom dokumente objaví sprievodná grafika vo forme grafov, klipartov, fotografií a ak dokument vymeníme za prezentáciu. Atrament stíha schnúť aj pri vysokom pokrytí plochy, tenšie druhy papierov sa však od vlhkosti zvlnia. Vyskúšali sme tlač rôznych druhov dokumentov, či už z kancelárskeho balíka alebo vo formáte Adobe Acrobat a výsledky boli porovnateľné s ostatnými tlačiarňami na trhu. Zaujala nás rýchlosť prípravy tlačových úloh, rýchlosť tlače a veľmi krátka doba prípravy tlačiarne na tlač.

Tlačiareň si aj napriek kancelárskemu poslaniu poradí aj s tlačou fotografií a to dokonca bezokrajovo. Používali sme papiere Lomond premium Superglossy s plošnou hmotnosťou 195g/m2. Výtlačky, ktoré sme tlačili štandardnou rýchlosťou 1 stránky za minútu mali nižšiu sýtosť farieb ako tie, ktoré poznáme z domácich fototlačiarní. Pri zvýšení rozlíšenia na 1600x1600 DPI s polovičnou rýchlosťou tlače nabrali farby na sýtosti a jemná šedivosť sa vytratila. Drobným nedostatkom je ojedinelý zvislý svetlejší pásik v šírke jednej trysky, ktorý sa z času na čas môže objaviť vždy v inej časti fotografie.

Tlačiareň nás pri tlači fotografií nepresvedčila šikovnosťou v prípade tmavších snímok. Tie boli po vytlačení tmavšie, ako v skutočnosti, kým svetlé snímky žiarili reálnymi farbami a jasom. Výrobca avizuje, že v dohľadnej dobe pribudnú k tlačiarni nastaviteľné ICC profily, ktoré by mohli nahradiť tie, čo sú v ovládači pevne previazané na preddefinované druhy papierov.

Celkovo možno povedať, že tlačiareň je nezvyčajne rýchla, svižne sa prebúdza z režimu spánku a výtlačky sú ostré, bez defektov, zodpovedajúce potrebám kancelárskej a informačnej tlače. Dokážeme si predstaviť jej využitie nielen v rušnej kancelárii s viacerými pracovníkmi pri tlači dokumentov a prezentácii, ale aj pri tlači informačných brožúr a reklamných materiáloch v malom náklade, kde sú iné spôsoby tlače pridrahé. Výhodou je možnosť dotlače a výmeny vytlačených strán hotových brožúr v prípade, ak je ich obsah často aktualizovaný.

Duplex zatiaľ ručne

Pri rýchlosti tlače 60 strán za minútu sa zatiaľ výrobcovi nepodarilo vytvoriť hardvérovú duplexnú jednotku, ktorá by zvládala bez spomalenia ponúknuť obojstrannú tlač. Ovládač však s touto možnosťou počíta rovnako ako s preskupovaním výtlačkov pre úpravu ich poradia.

Pri aktivovaní obojstrannej tlače sa najprv vytlačia v správnom poradí nepárne strany dokumentu a pri opätovnom vložení výtlačkov do zásobníka sa vytlačia na rubovú stranu párne strany tak, že po tlači je dokument zotriedený v správnom poradí.

Obsluhu možno uskutočniť jediným tlačidlom na ovládacom paneli aj v prípade, že je tlačová úloha odoslaná z inej miestnosti. Pri dokumentoch s vysokým počtom strán je tento spôsob obojstrannej tlače na mieste. Pri krátkych dokumentoch je otáčanie papierov obťažujúce.

Pod centrálnym dohľadom

Tlačiareň má webové rozhranie pre jednoduchú správu a monitoring. Zaujímavosťou je však SNMP rozhranie, ktoré umožňuje jej integráciu v systémoch centrálnej správy spolu s ostatnými sieťovými zariadeniami. Tlačiareň upozorní na míňajúci sa spotrebný materiál a dokáže podať informáciu o jej využívaní.

Zásobníky atramentu sú nezvyčajne veľké, čo pri kapacite na viac ako 6000 strán zodpovedá rýchlosti tlači a jej zaťažiteľnosti. Sú čipované a počíta sa s ich opakovaným plnením u autorizovaných partnerov dovozcu. Kým čierny zásobník je dvojitý s objemom 100 ml, tri farebné majú polovičnú 50 ml kapacitu. Je to, ako by bol pod kapotou CISS systém, ktorému sa minie atrament iba raz za čas. Atrament v zásobníku nie je viazaný do molitanu a je pripravený pre priebežné prečerpávanie do pracovných zásobníkov.

Koľko za všetko zaplatíte

Pultová cena tlačiarne je 840 eur, momentálne ju možno získať o 100 eur lacnejšie v rámci programu výmeny za starú, funkčnú tlačiareň. Nová sada zásobníkov s atramentom stojí 214 eur, za opakované plnenie zaplatíte 136 eur.

Náklady na tlač sú v porovnaní s kancelárskymi atramentovými tlačiarňami nízke. Pri renovovaných náplniach možno pri jednostránkovom textovom dokumente s farebným logom počítať s nákladmi 0,007 eura za výtlačok, pri farebných tabuľkách s grafmi a sprievodnou grafikou približne 0,015 eura a pri bezokrajových fotografiách neprekročia náklady na tlač 0,170 eura za výtlačok bez ceny papiera.

Veľkým prínosom je aj nízka energetická náročnosť. Pri celoročnej prevádzke možno počítať s energetickými nákladmi vo výške približne 10 eur, čo je v porovnaní s laserovou tlačiarňou iba nepatrný zlomok.

Tlačiareň Lomond Evojet Office je ukážkou toho, ako by mohla vyzerať atramentová tlač pre každodenné použitie v nasledujúcich rokoch. Je rýchla, energeticky nenáročná, spoľahlivá a s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Vysokou kapacitou zásobníkov reflektuje na zvyšujúce sa potreby používateľov, pričom naznačuje, že rovnaká technológia by mohla z kancelárií preraziť aj do domácností a segmentu fotografickej tlače. Je prekvapením, že s podobným produktom zatiaľ na trh nevstúpil žiadny z významných výrobcov tlačiarní na trhu. Aj keď firmy do podobných technológií investovali nemalý objem peňazí, zatiaľ sa im nepodarilo vyrobiť funkčné riešenie, ktoré by našlo uplatnenie v sériovej výrobe.