Neutrína nie sú rýchlejšie ako svetlo

Experiment potvrdil fyzikálnu hranicu. Nové pokusy s neutrínami ukázali, že častice naozaj neletia rýchlejšie ako svetlo.

8. jún 2012 o 11:37 Tomáš Prokopčák

ŽENEVA, BRATISLAVA. Ak by to bola pravda, bol by to jeden z najzásadnejších a najvzrušujúcejších objavov za posledných sto rokov.

Tvrdenia o neutrínach, ktoré o malý kúsok prekonali rýchlosť svetla vo vákuu, však zrejme dostali poslednú ranu. Nové pokusy neukázali, že by sa exotické častice pohybovali príliš rýchlo.

Zle zapojený kábel

Už pred časom naznačila Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN), že za chybnými tvrdeniami o superrýchlych časticiach mohol byť zle zapojený kábel v talianskom experimente OPERA.

Chybné spojenie signálu z GPS so zariadením na spracovanie údajov malo spôsobiť anomáliu, ktorá zaskočila fyzikov aj širokú verejnosť. Preto sa CERN rozhodol, že po spustení svojich urýchľovačov pošle do štvorice talianskych detektorov (OPERA, ICARUS, LVD a Borexino) nové zväzky neutrín. Otestuje tak, či k anomálii, ktorá by narúšala tvrdenia Alberta Einsteina, naozaj dochádza.

„Aj keď tieto výsledky nie sú také vzrušujúce ako by niektorí chceli,“ hovorí v tlačovom vyhlásení organizácie jej riaditeľ pre výskum Sergio Bertolucci. „Je to čosi, čo sme všetci tak akosi očakávali. Ten príbeh uchvátil ľudskú predstavivosť a dal verejnosti šancu vidieť vedeckú metódu v akcii.“

Takto funguje veda

Fyzici už minulý rok tvrdili, že takéto radikálne zistenia potrebujú poriadne overenie. A neutrína rýchlejšie ako svetla by museli objaviť aj ďalšie detektory rôzne roztrúsené po svete.

Samotný výsledok OPER-y bol však podozrivý aj preto, že príliš rýchle neutrína sa nepodarilo pozorovať ani v prípade výbuchu kozmických supernov, ktoré do svojho okolia vychŕlia aj takéto častice.

„Nečakaný výsledok bol preto vystavený skúmaniu a dôkladne prešetrený vďaka spolupráci medzi súperiacimi experimentmi. Toto je spôsob, ako veda napreduje,“ dodáva Bertolucci.