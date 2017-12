Príbeh človeka sa začal v Ázii

Afrázia vážila len sto gramov, živila sa hmyzom. A stála pri počiatku vývoja primátov.

Vedci nevedia, ako sa malá opička dostala do Afriky. Tam z nej vznikli primáty a človek.

BRATISLAVA. Človek pochádza z opice a tá sa od ostatných cicavcov vývojovo oddelila v Afrike.

Zhruba takto sa v našich školách učí o najstarších predkoch človeka. Už čoskoro by sa to mohlo zmeniť. Najstarší predkovia človeka zrejme pochádzajú z Ázie.

Kolískou ľudstva a všetkých vyšších primátov mal byť podľa doterajších nálezov Egypt. Archeológovia tu vykopali skameneliny opíc spred tridsiatich miliónov rokov.

Niektoré nálezy však naznačovali, že by to tak nemuselo byť. Ten najnovší z Barmy by to mohol definitívne vyvrátiť.

Dôkaz vďaka zubom

Žila tu pred štyridsiatimi miliónmi rokov. Potom sa dostala do Afriky, kde sa z nej zrejme vyvinuli primáty.

Ide o opičku, ktorá tu žila pred štyridsiatimi miliónmi rokov. Vážila len sto gramov, živila sa hmyzom, čo naznačujú štyri zuby, ktoré sa z nej zachovali.

A práve podľa nich vedci zistili, že podobný druh žil aj v Afrike a zrejme stál na začiatku vývoja človeka a ďalších primátov.

V Líbyi totiž už dávnejšie našli opičku, ktorá mala veľmi podobné zuby, no o niečo menej vyvinuté. Nový druh nazvali afrázia, meno dostala podľa toho, že jej pozostatky sa nachádzali na oboch kontinentoch.

„Afrika je miestom pôvodu človeka, Ázia zas miestom pôvodu našich vzdialených predkov,“ povedal pre Live Science výskumník Jean Jacques Jaeger z Poitierskej univerzity vo Francúzsku.

Aj on bol súčasťou tímu vedcov, ktorí výsledky šesťročnej práce publikovali v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci stále nevedia, ako sa malé opice do Afriky dostali. V tom čase totiž neboli kontinenty spojené ako teraz, nachádzalo sa medzi nimi more väčšie ako súčasné Stredomorie.

Prapredkovia človeka mohli buď preplávať popri ostrovoch do Afriky, alebo ich na kmeni stromu búrka odplavila cez oceán.

Podľa Jaegera nemuseli byť malé opice jedinými druhmi cicavcov, ktoré migrovali týmto smerom.

Evolučný boom

Opice našli v Afrike ideálne podmienky na život, pestrosť kontinentu im zas ponúkla šancu na vznik nových druhov a evolučný boom.

Afrázie, ktoré ostali v Ázii, zrejme vymreli. „Pred 34 miliónmi rokov prišlo k prudkému ochladeniu klímy, ktoré zasiahlo výraznejšie Áziu ako Afriku. Predpokladáme, že počas tohto obdobia zmizli všetky primitívne ázijské opice,“ hovorí Jaeger.

Podobné nálezy by podľa vedcov mohli byť na celom území medzi Barmou a Líbyou, no archeológovia tam zatiaľ systematicky veľmi nekopú, napríklad v Afganistane sa archeológovia obávajú o vlastnú bezpečnosť.

Súčasné primáty, ktoré žijú v Ázii, ako napríklad gibony či orangutany, sem prišli z Afriky pred dvadsiatimi miliónmi rokov.