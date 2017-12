Orange umožňuje prenášať voľné minúty

Spoločnosť Orange Slovensko uvedie 28. augusta 2002 novú službu Prenosné minúty. Užívatelia programov Paušál 60 až Paušál 250, ktorí z rôznych dôvodov neminú predplatené minúty svojho Paušálu v bežnom fakturačnom období, si ich budú môcť odteraz vďaka tej

23. aug 2002 o 13:25

to službe preniesť a pretelefonovať v nasledujúcom fakturačnom období.

Užívateľom programov Paušál 60 až Paušál 250 bude služba Prenosné minúty automaticky prístupná od prvého dňa najbližšieho fakturačného obdobia, ktoré bude nasledovať po 28. auguste 2002. Službu Prenosné minúty môžu do konca roku 2002 využívať všetci užívatelia týchto mesačných programov bez potreby aktivácie či platenia mesačného poplatku. Prenesené minúty zákazník bude môcť minúť rovnako ako riadne predplatené minúty, na všetky hovory, ktoré sú zahrnuté

v predplatených minútach užívateľských programov do všetkých telekomunikačných sietí v rámci Slovenska. Počet prenesených minút môže byť rovný maximálne počtu predplatených minút v príslušnom užívateľskom programe. Ceny za hovory mimo Paušálu sa zákazníkovi začnú účtovať až po vyčerpaní všetkých predplatených a prenesených minút. Užívatelia programov Paušál budú môcť naďalej využívať Oddychové hovory v rozsahu veľkosti svojho Paušálu.

Službu Prenosné minúty nebude môcť spoločnosť Orange Slovensko z technických dôvodov ponúkať užívateľom programov Paušál 500 a Paušál 1 000. Pre užívateľov týchto programov pripravila spoločnosť Orange Slovensko od 16. septembra 2002 novinku v podobe bezplatných Víkendových hovorov. Užívatelia programu

Paušál 500 budú mať od tohto dátumu k dispozícii 500 a užívatelia programu Paušál 1 000 až 1 000 bezplatných minút, ktoré môžu po vyčerpaní predplatených minút v Paušále pretelefonovať v sobotu a v dňoch pracovného pokoja.