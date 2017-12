Venuša prekryje malý kúsok Slnka

V stredu zavčas ráno prejde pred našu hviezdu planéta Venuša. Úkaz sa zopakuje až v budúcom storočí.

5. jún 2012 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bude to taký drobný bod, ktorý by ste si nemuseli všimnúť. Malá škvrna pred kotúčom Slnka, ktorú by ste si ľahko dokázali spliesť so špinou na objektíve či veľkou slnečnou škvrnou. V skutočnosti sa popred Slnko preženie druhá planéta slnečnej sústavy.

A tento úkaz nebude len zrejme najdôležitejším astronomickým pozorovaním tohto roka, ale aj vesmírnym javom, ktorý už nikto z nás nezažije.

Venuša sa v noci na stredu vydá na svoj prechod popred našu materskú hviezdu a tento prechod, pri ktorom tmavý kotúč prekryje asi tridsiatinu Slnka, sa zopakuje až o viac ako sto rokov. Najbližšie v decembri v roku 2117.

Nie sú zarovno

Na prvý pohľad nevyzerajú prechody planét popred slnečný kotúč výnimočne. Merkúr aj Venuša sú k našej hviezde bližšie ako Zem a hviezdu obehnú za kratší časový úsek.

Problémom však je, že taká Venuša a naša Zem nekrúžia v presne totožnej rovine. Dôsledkom zhruba trojstupňového rozdielu je, že aj keď sa planéty teoreticky „vyrovnajú“ každých šestnásť rokov, prechod Venuše kotúčom Slnka môžeme pozorovať iba dvakrát za storočie.

Tieto dva tranzity delí osem rokov, no samotné dvojice viac ako storočie. Keďže sme podobný prechod mohli sledovať v roku 2004, ten stredajší bude na veľmi dlhý čas posledným.

„Našťastie, táto udalosť bude viditeľná na rozsiahlom území,“ hovorí v tlačovej správe americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). „Pozorovatelia na siedmich kontinentoch, dokonca na kúsku Antarktídy, budú v správnej pozícii na pozorovanie.“

Prechod Venuše popred Slnko je preto jedným z najvzácnejších úkazov. Dokonca aj niektoré kométy - napríklad slávna Halleyho kométa, sa k našej planéte „vracajú“ častejšie.

Na Slovensku skoro ráno

Odkedy jestvujú astronomické ďalekohľady, takýto planetárny prechod sa udial iba sedemkrát. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied zdôrazňuje, že toto nebeské divadlo môžeme pozorovať aj na Slovensku.

Ak sa vydarí počasie, uvidíme poslednú tretinu kozmického úkazu. Venuša síce vstúpi pred slnečný kotúč krátko po polnoci z utorka na stredu, no Slnko na našom území vyjde medzi pol piatou a piatou ráno. Tranzit Venuše potrvá takmer do siedmej hodiny.

Prechod planéty bude viditeľný aj voľným okom. Podobný pokus by však mohol poškodiť zrak, odborníci preto odporúčajú použiť ochranné pomôcky - od filtrov na ďalekohľady až po špeciálne sklá.

Astronómovia tiež zdôrazňujú, že v prípade nepriaznivého počasia na Slovensku sa bude dať tranzit pozorovať cez internet.

video //www.youtube.com/embed/HCXUHlXwZxs