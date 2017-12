Do siete O2 si doteraz prenieslo čísla vyše 442.000 zákazníkov

Do siete O2 si od roku 2008 do 31. mája 2012 preniesli zákazníci celkovo 442.288 telefónnych čísel. Za päť mesiacov tohto roka si klienti do O2 preniesli 54.880 SIM kariet od konkurenčných mobilných operátorov.

Písmo: A - | A + 1 0 Bratislava 4. júna (TASR) - Prenos telefónneho čísla je už pre slovenských zákazníkov samozrejmosťou. Vedia, že číslo patrí im a nemusia mať z procesu prenosu čísla žiadne obavy. Sme radi, že sme k popularizácii prenosu mohli významne prispieť a priblížiť tak náš trh tým zahraničným," uviedla hovorkyňa Telefónica Slovakia Martina Jamrichová. Zo siete O2 sa do konkurenčných sietí prenieslo od začiatku tohto roka do konca mája 6555 telefónnych čísel. Od roku 2008 do 31. mája 2012 si zo siete O2 ku konkurencii zákazníci preniesli celkovo 17.349 telefónnych čísel. TASR informovala spoločnosť Telefónica Slovakia.