Súkromný vesmírny drak sa vrátil domov

Kozmická loď Dragon pristála na hladine mora. Na zem priniesla náklad z vesmíru.

31. máj 2012 o 9:00 Tomáš Prokopčák

Pôvodný text sme nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

HOUSTON, BRATISLAVA. Žiadne veľké divadlo. Robotické rameno opatrne uchopilo vesmírnu loď, pomaličky ju odtiahlo od kozmickej stanice, urobilo malú vývrtku a biely valec s krídlami zo solárnych panelov odstrčilo na desať metrov od Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS.

Inžinieri v riadiacom stredisku skontrolovali svoje dáta, počkali, kým znovu nabehne videoprenos, vymenili si niekoľko údajov s astronautmi a vydali príkaz. Máte „go“, môžete draka pustiť.

Pristátie v mori

To, čo na prvý pohľad vyzerá ako ďalšia z množstva podobných, rutinných vesmírnych operácií, však bolo čímsi unikátne.

Fakty Misia Dragon k ISS Odštartovala v utorok 22. mája, na druhý pokus. Minulý piatok sa Dragon spojil s ISS a priniesl pol tony nákladu. Späť vezie 660 kilogramov. Vo štvrtok o 11.49 h sa vesmírna loď vybrala domov. Pristála v Tichom oceáne.

Domov sa totiž vracala prvá súkromná misia k vesmírnej stanici. Nákladná loď Dragon sa najskôr odpútala od ISS, niekoľkokrát zapálila svoje manévrovacie motory a vydala sa na krátku cestu naspäť na našu planétu.

A krátko pred šiestou hodinou nášho času spadla do Tichého oceánu. Toto bol okamih, keď súkromníci začali zásobovať vesmír.

„Všetko vyzerá dobre,“ tvrdil počas prenosu z misie komentátor Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Josh Byerly. „Toto je extrémne úspešná spoločná misia Dragonu a vesmírnej stanice. A teraz sa končí.“

Premiéra údržbárov

Misia firmy SpaceX – len druhá v kozme a oficiálne stále testovacia, pritom nie je žiadny technologický pokrok. Neprináša nové inžinierske zázraky, neposúva poznanie ľudstva ani sa nedotýka kozmických hraníc, za ktorými sa dosiaľ nik nenačiahol.

Je to vlastne taký let kozmických „údržbárov“. Kľúčové však je, že títo remeselníci sú pre Spojené štáty nevyhnutní.

Krajina, ktorá po minuloročnom konci programu raketoplánov nemá vlastnú vesmírnu loď, súkromníkov štedro dotuje. A NASA už podpísala niekoľko viacmiliardových kontraktov s firmami, ktoré môžu raz zásobovať ISS. Dragon je prvou z takýchto lodí.

„Schopnosť dostať sa na vesmírnu stanicu na prvý pokus, a nielen stretnúť sa, ale aj zakotviť, preniesť náklad a odpútať sa, to všetko boli hlavné ciele,“ hovorí podľa agentúry Reuters John Couluris, riaditeľ misie v SpaceX. „Už teraz by sme misiu mohli nazvať úspechom. A to ešte máme pred sebou ďalšie výzvy.“

Rýchlo naspäť

Dragon totiž musel v poriadku pristáť. To zahŕňalo prechod atmosférou planéty, obrovskú teplotu, ktorú musí vydržať tepelný štít, aj správne otvorenie padákov.

A tým sa vlastne celá misia neskončila - firma internetového magnáta Elona Muska si totiž potrebuje otestovať aj to, ako rýchlo dokáže náklad z vesmírnej stanice vrátiť späť výskumníkom z NASA.

Zahŕňa to zhruba trojdňovú plavbu loďami do kalifornskej centrály SpaceX, vybalenie kozmickej lode a potom presun experimentov späť do laboratórií, kde ich úrad môže vyhodnotiť.