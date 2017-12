Počítače rozpoznajú emócie ľudí

Počítače dokážu odhaliť skryté emócie svojich používateľov.

30. máj 2012 o 15:52 Denisa Ballová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Počítače dokážu lepšie ako ľudia rozpoznať úsmev radosti od úsmevu frustrácie. Uvádza sa to v novej štúdii Massachusettskej technickej univerzity.

Výskum by podľa autorov mohol uľahčiť cestu pre vznik počítačov, ktoré lepšie posúdia emocionálne stavy svojich užívateľov a dokážu na ne aj reagovať. To by v budúcnosti mohlo pomôcť napríklad pri liečení ľudí s autizmom.

„Cieľom tohto výskumu je pomôcť ľuďom s komunikáciou zoči­voči,“ vysvetľuje jeden z autorov Ehsan Hoque.

Analýza by podľa autorov mohla byť užitočná aj pri vytvorení počítačov, ktoré by vhodným spôsobom reagovali na nálady svojich používateľov.