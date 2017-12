Geológovia hľadali dátum Ježišovej smrti

Vedci skúmali, ktoré zo skutočných zemetrasení sa môže zhodovať s tým, ktoré pri Ježišovom skone opisuje Biblia

28. máj 2012 o 16:59 Tomáš Vasilko

BRATISLAVA. O tom, kedy presne zomrel Ježiš Kristus, sa diskusie vedú stáročia. Napríklad anglický učenec Isaac Newton sa v 18. storočí snažil vypočítať jednoznačný dátum jeho skonu.

Dve zemetrasenia

Najnovšie sa pridali geológovia zo Spojených štátov a Nemecka. Tí skúsili nájsť zemetrasenie, ktoré nastalo, keď Ježiš na kríži poslednýkrát vydýchol. To ako jediný zmieňuje v evanjeliu Matúš. Geológovia preto skúmali sedimenty z Mŕtveho mora a štúdiu vydali v magazíne International Geology Review.

Dospeli pritom k rovnakému záveru, aký uverejnili vedci aj v minulosti. Najpravdepodobnejšie podľa nich je, že Ježiš zomrel v piatok 3. apríla v roku 33 nášho letopočtu.

„Deň a dátum ukrižovania sú známe s dosť vysokou presnosťou. Otázkou zostával rok,“ povedal americký geológ Jefferson Williams pre portál Discovery News.

Podľa evanjelií sa tvrdí, že Ježiš zomrel počas vlády Piláta Pontského, ktorý ho odsúdil na smrť v rokoch 26 až 36 nášho letopočtu. Malo sa tak stať v piatok pred sviatkom Pesah.

V tomto období našli geológovia stopy dvoch väčších zemetrasení – jedno v roku 31 a druhé niekedy v rokoch vlády Piláta Pontského.

Iba alegória?

Vedci však priznávajú, že zmienka o zemetrasení môže odkazovať na to, ktoré sa odohralo po alebo pred Ježišovým ukrižovaním.

„Znamenalo by to, že zmienka o ňom v evanjeliu podľa Matúša je iba alegória,“ dodal podľa Discovery News geológ Williams. Tma, ktorá sa tiež spomína, by podľa neho mohla znamenať púštnu búrku.