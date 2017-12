Muži môžu dostať vlastnú pilulku

Vedci objavili gén, ktorý je kľúčový pre vývoj spermií. Vypnutie spôsobí neplodnosť.

28. máj 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bude to obyčajná tabletka. Vezmete si ju a nemusíte riešiť neželané tehotenstvo. No jeden rozdiel bude zásadný - takúto antikoncepciu nebude užívať iba žena. Tabletky budú pre mužov.

K podobnej budúcnosti by mohol viesť nový objav, ktorý sa podaril britským vedcom. Pri pokusoch na myšiach narazili na gén, ktorý kóduje kľúčovú bielkovinu nevyhnutnú na tvorbu zdravých spermií. Ak by sa tento gén podarilo vypnúť, muži by boli dočasne neplodní.

Zásadná bielkovina

Fakty Katnal1 Kóduje bielkovinu, ktorá je nevhynutná pre vývoj dospelých spermií. Reguluje takzvaný mikrotubulus, ktorý je kľúčový pre vyživovanie bunky. Bez bielkoviny je muž neplodný.

Odborníci sa už dlho snažia nájsť spôsob, ako aj pre mužov vytvoriť novú formu antikoncepcie. Ideálnym výsledkom by bola tabletka, ktorú by mohli muži užívať podobne, ako to robia ženy.

Problémom však je, že takáto účinná látka by musela cieliť presne na spermie bez toho, aby predstavovala riziko pre iné bunky či tkanivá v tele. Objav génu prezývaného Katnal1 by to v budúcnosti mohol umožniť.

„Ak dokážeme nájsť spôsob, ako počas testov cieliť na tento gén, mohli by sme vyvinúť nehormonálnu antikoncepciu,“ hovorí podľa BBC spoluautor štúdie v magazíne PLoS Genetics Lee Smith.

„A dôležité je, že efekt takéhoto lieku bude vratný. Pretože Katnal1 má vplyv len na spermie v neskorom štádiu vývoja. Nie je preto prekážkou v celkovej schopnosti produkovať spermie.“

Spermie nedospejú

Vedci narazili na kľúčový gén náhodou. Pri pokusných hlodavcoch vypínali a zapínali gény a sledovali, kedy budú myši neplodné. Vtedy si všimli, že jedným z dôvodov je aj gén Katnal1, ktorý kóduje bielkovinu kľúčovú pre správny vývoj spermií.

Ak sa zablokuje, telo sa nefunkčných pohlavných buniek samo zbavuje. „Jestvuje niekoľko výskumov, ktoré sa zaoberajú nehormonálnou mužskou antikoncepciou,“ dodáva Smith.

„No identifikovanie génu, ktorý kontroluje produkciu spermií tak ako Katnal1, je unikátnym a významným krokom k nášmu pochopeniu biológie semenníkov.“

Testy na ľuďoch

Vedci zatiaľ nedokážu a ani nemôžu tento gén u ľudí vypnúť - s výnimkou genetickej manipulácie .

Ďalší výskum by však mohol priniesť spôsoby, ako proti bielkovine zasiahnuť. Škótsky tím už priznal, že následne by chcel svoje zistenia testovať u ľudí. No až potom, ako si budí vedci istí, že ich metóda nie je „navždy“.