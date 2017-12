Malí nezbedníci vyvádzajú

Projekt Little Deviants pre PlayStation Vita nám malo ukázať nové možnosti ovládania prenosnej konzoly. Stalo sa, no nikto nám nesľúbil, že to bude zábava.

27. máj 2012 o 13:05 Ján Kordoš





Na rozumnú zápletku môžete pokojne zabudnúť, máme tu infantilnú zábavu, kde sú dobrí bubáci a naopak zlí roboti alebo čokoľvek, čo vám vezme život, nepustí vás ďalej alebo vás zožerie.

Jednotlivé svety sa síce líšia grafickým spracovaním, no v podstate je úplne jedno, či sa premávate na zelenej lúke alebo zasneženom svete či medzi nemŕtvymi. Grafické spracovanie sa nedá hodnotiť kladne, pretože pôsobí priemerne a navyše umelo, akoby bez života, potrebnej energie vyvierajúcej z iných jednoduchších titulov.

To, že Little Deviants vyzerajú rozkošne, im nevezme nik, no dušu jednotliví hrdinovia nemajú a je vám úplne jedno, ktorého hrdinu práve momentálne ovládate. Dôraz je totiž kladený výhradne na minihry.

Celkovo tu nájdete 30 úrovní rozdelených do šiestich svetov. V každej minihre (samozrejme sa opakujú, nejde vždy o originál) musíte dosiahnuť určité skóre, aby ste získali súčiastku na opravu lode. Ak sa vám to podarí, jasáte, pričom získať bronzovú medailu sa vám napokon podarí vždy.

Po čase a budete škrípať zubami. Little Deviants si totiž úplne nelogicky vrážajú nôž do chrbta. Minihry musia byť zábavné, nenápadne postrkovať hráča k opätovnému skúšaniu a nútiť k prekonávaniu rekordov. V Little Deviants to takto vôbec nefunguje.

Budete radi, ak si odomknete nový svet. Návraty do už ukončených úrovní, hoci len s cieľom vylepšenia štatistík a získania artworkov, sa dejú minimálne. Minihry totiž veľmi skoro omrzia a aj tie, ktoré majú potenciál na pohltenie, sú neskôr nezmyselne pochované ovládaním.

Najlepšie by bolo ukázať to na konkrétnych príkladoch. Najpropagovanejšou bola minihra v štýle plošinoviek, no pohyb postavičky ovládate pomocou zadného dotykového panelu. Uložením prstu zdvihnete povrch na danej mapke a snažíte sa tak dogúľať svojho devianta na vybrané miesto. Nechýbajú nepriateľa, bonusové hviezdičky, elektrické polia vypnuté na niekoľko sekúnd a podobne.

Na prvý pohľad to vyzerá zábavne, párkrát sa aj potešíte, no úrovne sú pomerne jednoduché, málo nápadné a v hre neexistuje fyzikálny engine, takže nadvihujete aj ploty, stromy, jednoducho všetko. Aby to nebolo málo, ovládanie nie príliš komfortné z prostého dôvodu: nie vždy dokážete odhadnúť pohyb prstu po zadnom panely a devianta tak často skôr naháňate.

Nasledujú úrovne v štýle pac-mana (bludisko, kde pohyb ovládate nakláňaním Vity), strieľanie vo virtuálnom prostredí (je tvorené skutočným svetom snímaným kamerou a vy sa otáčate okolo seba a strieľate po nepriateľov), ovládate lietadlo a unikáte tak pred obrovským robotom (nakláňaním do strán sa uhýbate prekážkam).

Vrcholom stupidity je hlasová minihra, v ktorej musíte výškou hlasu rozbíjať fľaše a naopak nechávať prejsť hviezdičky. Je to hlúpe, často netušíte, prečo sa deje to, čo sa deje, a to, že sa človek cíti ako absolútny idiot, netreba zdôrazňovať.

Medzi najzábavnejšie však patria dve minihry, respektíve my sme si ich najviac užili. V jednej sa pokúšate vystúpať balónom čo najvyššie. Vitu chytíte „na stojáka“, prstom odháňate poletujúce beštie snažiace sa spraviť vám do balónu dieru. Ak sa tak stane, musíte ju zaplátať, po minutí záplat je možné dieru upchať vlastným prstom. A do toho musíte dopĺňať horúci vzduch v balóne, prípadne si oddýchnete preletom cez „mínové pole“.

Plusy / Mínusy + rozmanité prostredie

dve zábavné minihry - málo zaujímavých minihier

nepodarené ovládanie

zbytočne frustrujúca obtiažnosť

Bavilo nás aj jednoduché zrážanie robotov z domčeku. Ten mal niekoľko otvorov, pričom sa v nich pravidelne otvárali okná. Ak v ňom bol robot, museli ste ho zhodiť klepnutím na displej alebo zadný panel podľa toho, kam bol nepriateľ otočený. Ak ste zhodili „dobrého“ odpočítalo sa vám niekoľko sekúnd z časového limitu, pričom cieľom bolo vydržať čo najdlhšie. Postupné zvyšovanie rýchlosti dvíhalo adrenalín do neuveriteľných výšok.

Lenže napríklad aj v tomto prípade sa ukázalo, že ak sa minihra neovláda prirodzene, začne byť frustrujúca. Znovu si to odniesol zadný dotykový panel. Nedokážete presne určiť miesto, kam ťuknete, čo bola príliš tenká hranica medzi úspešným zhodením robota alebo penalizovaným vykopnutím priateľskej postavy.

Mnoho minihier vás preto bude baviť len do momentu, kedy sa vám podarí získať aspoň bronz a každé nasledovné zlepšovanie rekordu je skôr frustrujúcim utrpením. Citlivé alebo nekomfortné ovládanie len zasadilo celkovej hrateľnosti finálny úder do slabín. Zábava tesne nad bodom mrazu.

Little Deviants nevyzerajú zlé, neznejú zle a keď si pozriete video, ani si nepoviete, že to bude až také zlé. Avšak stačí samotné hrania a po pol hodine viete, že za túto nie príliš zábavnú zbierku minihier tých 30 € vyhodiť určite nebudete chcieť.

HODNOTENIE: 4 / 10