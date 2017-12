Ako zrýchliť pomalý počítač

Pomalý notebook preverte

Aby bolo možné notebook napájať z batérií kdekoľvek mimo dosahu elektrickej siete, jeho konštrukcia je kompromisom medzi výkonom a spotrebou. Ak váš notebook beží podozrivo pomaly, prezrite si jeho nastavenia.

Notebooky nedokážu svojím výkonom konkurovať stolovým počítačom. Môžu za to ich obmedzené možnosti chladenia a napájania. Za každým technologickým kompromisom sa ukrýva pomalšia odozva alebo nižší výkon v porovnaní so stolovým počítačom. Prednosťou však je, že sa to prejaví aj na účtoch za elektrinu.

Výrobcovia, ktorí dodávajú notebooky s predinštalovaným operačným systémom, nezabúdajú na energetické profily. V nich nastavujú rôzne úrovne výkonu, aby dosiahli dlhšiu výdrž batérií pri používaní v teréne. Nahliadnite do dokumentácie a naučte sa používať aplikáciu, ktorá je súčasťou dodávky. Dostupná je cez klávesovú skratku, často je však zastúpená aj ikonou v pravom dolnom rohu obrazovky. Pri pripojení k elektrickej sieti navoľte vždy profil s plným výkonom. Ak máte zvolený úsporný, počítač nikdy nebude bežať na plný výkon.

V operačných systémoch Windows získate rýchly prístup k niektorým nastaveniam prostredníctvom skratky Win X, ktorá sprístupňuje aj nastavenie energetického profilu. Jeho voľba však nemusí ovplyvniť všetky nastavenia, ktoré má pod kontrolou aplikácia výrobcu.