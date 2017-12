Na Marse je uhlík potrebný pre vznik života

Na Marse sú stavebné kamene nevyhnutné pre vznik života. Vedci tam našli organický uhlík.

4. jún 2012 o 14:45 TASR

WASHINGTON, BRATISLAVA. Neznamená to, že na Marse je život. Dokonca ani to, že tam kedysi život vôbec bol. No americkí vedci potvrdili, že na Marse sa nachádza organický uhlík, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri jeho vzniku. Tvrdí to nová štúdia v magazíne Science.

Žiadna kontaminácia

Tím vedcov z Carnegieho vedeckého inštitútu vo Washingtone analyzoval desať rôznych meteoritov z odlišných období vývoja červenej planéty. Odborníci dospeli k názoru, že organický uhlík v meteoritoch pochádza priamo z Marsu a nedostal sa tam následkom kontaminácie po dopade na Zem.

Podľa vedcov tento redukovaný uhlík, schopný vytvárať organické zlúčeniny, vznikol pri sopečnej činnosti na povrchu Marsu. To by znamenalo, že na planéte existovala komplexná chémia uhlíka.

Organické molekuly života

"Bez uhlíka nemôžu existovať stavebné kamene života. A je to práve redukovaný uhlík, ktorý spolu s vodíkom, kyslíkom a dusíkom vytvára organické molekuly života," uviedol pre BBC vedúci vedeckého tímu Andrew Steele.

Súčasne však zdôraznil, že výskyt organického uhlíka sám o sebe nie je dôkazom existencie života na Marse. Nové informácie v tomto smere by mohla získať nová sonda NASA, ktorá má na planéte pristáť v auguste 2012.