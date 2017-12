Súkromná loď parkuje na vesmírnej stanici

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Prvý raz v histórii zaparkovala súkromná kozmická loď na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Stalo sa tak v piatok 15:56 nášho času nad severozápadnou Austráliou, keď vesmírny modul Dragon zachytilo robotické rameno stanice. O dve hodiny neskôr pritiahlo rameno túto nákladnú kozmickú loď k ISS.

Samotný približovací menéver však neprebehol úplne hladko. Problémy spôsobovali odrazy z japonského kozmického modulu Kibo. Technici sa snažili vyriešiť ťažkosti na vesmírnej lodi Dragon tak, aby sa jeho optické navigačné zariadenie LIDAR nezameriavalo na tieto odrazy. To sa im napokon podarilo.

Dragon následne dostal od od riadiaceho strediska posledné "go". Astronaut Don Pettit zachytil vesmírnu loď pomocou kanadského robotického ramena. Rameno teraz loď pritiahne k stanici, v sobotu do nej vstúpia astronauti a prenesú na ISS zásoby.

"Vyzerá to tak, ako by sme draka chytili za chvost," komentoval celú situáciu Pettit.

Podľa riadiaceho strediska však napokon všetko dopadlo podľa plánov a my sme mohli sledovať historický okamih, kedy čas vesmírnych letov začali preberať súkromné spoločnosti.

V riadiacom centre firmy, v závode v Kalifornii a v centre amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v Houstone preto vypukli ovácie. "SpaceX to znovu dokázal," uviedlo riadiace centrum.

Ak by „súkromné“ lety do vesmíru záviseli naozaj len od súkromného kapitálu, ešte dlho by sme na ne čakali, myslí si Peter Morvay