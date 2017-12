Microsoft môže na Slovensku testovať nové produkty

Pre veľké technologické firmy sme príťažliví. Keď u nás produkt neuspeje, stratia na tom len málo.

23. máj 2012 o 20:00

BRATISLAVA. Slovensko by sa mohlo stať krajinou, kde by firma Microsoft skúšala, či sú jej produkty u zákazníkov úspešné a ziskové. Tvrdí to štátny tajomník rezortu financií Peter Pellegrini (Smer).

Najnovší softvér Microsoftu by tak u nás mohol byť dostupný skôr ako v USA. „Slovensko by sa mohlo uchádzať o túto pozíciu,“ tvrdí Pellegrini.

Podobné je to pri operátoroch, sme na to ideálny trh. Takto sa u nás testovali už technológie v optických sieťach.

Pellegrini o týchto plánoch hovoril, keď SME odpovedal na otázky o licenčnej zmluve s firmou Microsoft.

Vláda odobrila nákup jej softvéru za asi 52 miliónov eur, mimovládky ju však kritizujú. Štát totiž nakupuje aj programy, ktoré vôbec nepoužíva.

Čo by testovali, nehovoria

Pellegriniho slová o plánoch firmy môže potvrdzovať aj stredajšia návšteva viceprezidentky Microsoftu na Slovensku.

Laura Ipsen (na snímke), ktorá zodpovedá za spoluprácu s verejným sektorom, rokovala podľa firmy aj na ministerstve financií.

Či to súvisí s testovaním nových produktov alebo nákupom softvéru, firma nespresnila.

Ipsen nastúpila do Microsoftu vo februári a návšteva Slovenska má byť súčasťou jej turné po európskych krajinách. V minulosti pracovala pre technologické firmy Cisco či Acer.

Americký softvérový gigant nechcel prezradiť ani to, ako by mohlo testovanie nových produktov na Slovensku vyzerať.

No príkladom môže byť jeho nová sociálna sieť So.cl, ku ktorej mali pred oficiálnym spustením exkluzívny prístup len tri americké univerzity.

Okrem operačných systémov a kancelárskeho balíka Office tu môže Microsoft testovať aj doplnky a aplikácie pre novú mobilnú platformu či zdieľané služby ako úložisko SkyDrive či on-line kancelársky balík Office Web Apps.

Sme malá a technicky zdatná krajina

A prečo u nás už dnes technologické firmy testujú novinky? „Úrovňou technickej vzdelanosti zodpovedá Slovensko vyspelým európskym trhom,“ vraví manažér poradenskej firmy Accenture David Gawlowski.

Pre veľké firmy sme zároveň malou krajinou. „Testovanie tak nepredstavuje väčšie obchodné riziko,“ dodal. Naopak, keď sa u nás produkt osvedčí, môže ísť na väčšie a dôležitejšie trhy.

„Celé je to spôsob, ako overiť trhový potenciál produktu a ďalej ho vylepšiť tak, aby na hlavné trhy vstupoval už ako zrelý a konkurencieschopný,“ uzavrel Gawlowski.