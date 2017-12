Jednoduché pravidlá ochrany pred vírusmi

* Neotvárajte prílohy správ s anglickým textom

21. aug 2002 o 22:30

Aj keď to na prvý pohľad môže znieť veľmi jednoducho a neodborne, v praxi je to veľmi účinné. Ak dostanete od niekoho, s kým si normálne píšete po slovensky, e-mail s anglickým textom, je to takmer určite vírus. A to aj keď je hlavička či názov priloženého súboru po slovensky. Po slovensky hovoriacich vírusov sa asi tak skoro nedočkáme, ale v žiadnom prípade netreba považovať e-mail so slovenským textom automaticky za bezpečný.

* Skontrolujte štýl správy

Takmer každý človek má pri písaní osobitý štýl - používa určitý pozdrav, špecifický podpis či napríklad píše len malými písmenami. Ak vám teda príde e-mail nezodpovedajúci štýlu odosielateľa, dávajte si pozor; najmä ak obsahuje prílohu. Tento spôsob príde vhod hlavne vtedy, keď si s niekým dopisujete po anglicky.

* Dávajte si pozor, čo spúšťate

Windows štandardne skrýva prípony súborov, čo mnohé vírusy využívajú. Napríklad ak je súbor nazvaný „obrazok.jpg.exe“, užívateľ uvidí iba „obrazok.jpg“. V domnení, že si ide pozrieť obrázok, potom spustí program. Outlook v snahe uľahčiť ovládanie ani neumožňuje zistiť typ súboru, takže je lepšie prílohu najprv uložiť na disk a cez Vlastnosti (Properties) zistiť jej typ.

Autori vírusov sú stále schopnejší a prefíkanejší a bezchybných programov sa asi tak skoro nedočkáme. Napriek tomu možno dodržiavaním jednoduchých pravidiel riziko nakazenia vírusom minimalizovať. (pv)