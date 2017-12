PRVÁ POMOC: Ako sa chrániť pred vírusmi prichádzajúcimi e-mailom

Už v predchádzajúcich dieloch sme si povedali dve základné pravidlá ochrany pred vírusmi: zaobstarajte si niektorý antivírusový program (a čo najčastejšie ho aktualizujte) a nikdy nespúšťajte neznáme programy (tie ostatné tiež najskôr skontrolujte antivír

21. aug 2002

Predtým, než začnete pracovať s e-mailovým programom, presvedčte sa v jeho nastaveniach (v prípade programu Outlook Express: Nástroje - Možnosti - Bezpečnosť), či je vypnuté automatické otváranie príloh alebo či náhodou neumožňuje odosielať e-maily (vírusy) bez vášho vedomia.

V prípade elektronickej pošty platia rovnako (na EXE súbory prichádzajúce e-mailom), ale netreba zabúdať ani na vírusy v makrách - preto treba vždy ponechať upozorňovanie na makrá zapnuté a správy v angličtine.

Zvlášť ostražití by ste mali byť, ak používate najznámejšie e-mailové programy od Microsoftu (Outlook alebo Outlook Express). Práve tie sú totiž najrozšírenejšie a práve preto sú najčastejším cieľom tvorcov vírusov. Taktiež často využívajú najnovšie technológie, ktoré neraz obsahujú bezpečnostné diery. Ak máte chuť a čas experimentovať, na internete už nájdete obrovské množstvo rôznych (aj bezplatných) poštových klientov, určite si nájdete svojho favorita. Ak sa predsa len rozhodnete používať Outlook či Outlook Express, každopádne si nastavte čo najprísnejšie bezpečnostné zóny (security zone), snažte sa získavať čo najskôr bezpečnostné opravy (z webovej stránky výrobcu) a zaobstarajte si taký antivírusový program, ktorý dokáže automaticky skenovať prichádzajúcu poštu.

Môžem spustiť vírus otvorením textu správy?

Ešte donedávna bolo odpoveďou na túto otázku jednoznačné NIE, dnes to už, žiaľ, neplatí. Príčinou je snaha softvérových firiem maximálne zjednodušiť ovládanie a zároveň pridať čo najviac napohľad atraktívnych funkcií (anglické označenie „eye-candy“). Programy sú vďaka tomu komplikovanejšie, takže sa ľahšie prehliadne nejaká chyba.

Najhoršie v tejto oblasti sú Outlook a Outlook Express. V oboch sa už našlo viacero chýb, ktoré umožnili spustiť program (vírus) už otvorením správy a výrazne sa tak zaslúžili o väčšinu veľkých vírusových epidémií (jednu ich známu chybu využíva aj v histórií najrozšírenejší a stále aktívny vírus Klez).

Naďalej však platí tvrdenie, že otvorenie správy môže spustiť vírus vtedy ak váš program na elektronickú poštu obsahuje bezpečnostnú chybu.

Dá sa nejako zistiť, že správa je bezpečná?

Žiaľ, nie. Preskúmaním údajov v hlavičke správy síce môžu odborníci získať informácie, ktoré im môžu niečo napovedať, ale úplnú istotu nemožno mať nikdy. To znamená, že aj keď vám príde e-mail od niekoho známeho, nemôžete si byť istý, že ho posielal naozaj on. Sfalšovať sa dá všetko a vírusy to využívajú: napríklad sa tvária ako chybové hlásenie o nedoručení e-mailu či varovanie pre vírusom. Preto najmä prílohám e-mailov (súborom pripojeným k správe) nikdy netreba automaticky dôverovať.

