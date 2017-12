Našli mikróby, čo takmer nejedia

Baktérie žijú pod morským dnom už 86 miliónov rokov iba zo zásob.

23. máj 2012 o 15:22 Tomáš Vasilko

BRATISLAVA. Pamätajú si ešte, keď po zemi chodili dinosaury. Našli ich 30 metrov pod dnom Tichého oceánu, kam sa dostali pred vyše 86 miliónmi rokov. Na miesta, kam sa potrava takmer vôbec nedostane.

Odvtedy mikróby, ktoré objavili dánski vedci, nejedli nič okrem toho, čo s nimi spadlo na dno.

„Povrch opustili pred 86 miliónmi rokov iba s jedným obedárom a stále z neho vyjedajú. Je to, akoby si rozdelili koláč a delili ho ďalej na polovicu a polovicu, no nikto nezjedol poslednú omrvinku. Je to ohromné,“ povedal pre NRP dánsky vedec Hans Roy.

Mikróby sa pohybujú tak pomaly, že sú skoro mŕtve. Prijímajú kyslík 10-­tisíckrát pomalšie ako baktérie v laboratórnych podmienkach. Ich metabolizmus je jedným z najpomalších medzi známymi organizmami.

„Vyzerá to, že sme dosiahli absolútne najnižší limit pre metabolizmus buniek,“ povedal Roy pre New Scientist.