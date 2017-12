Chorobu srdca môže vyliečiť koža

Kožné bunky môžu raz zachraňovať pacientov, ktorí majú problémy so srdcom.

23. máj 2012 o 15:21 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Vedcom sa podarilo trasplantovať kožné bunky do srdca. To by mohlo znamenať veľký posun pri liečbe srdcovocievnych ochorení.

Vzhľadom na to, že kožné bunky by boli z rovnakého pacienta, podľa odborného magazínu European Heart Journal by tak nemuseli nastať komplikácie pri ich transplantovaní a prijatí organizmom.

Vedci v Izraeli pred pár týždňami vytvorili kmeňové bunky z kožných buniek dvoch mužov chorých na srdce. Bunky boli napokon totožné s bunkami zdravého srdcového svalu.

„Dokázali sme, že z vlastných kožných buniek staršieho pacienta so srdcovocievnym ochorením možno vytvoriť zdravé a mladé srdcové bunky. Podobne ako u človeka, ktorý sa práve narodil,“ povedal podľa BBC vedúci tímu Lior Gepstein.

Vedci však upozorňujú, že predtým, ako sa pristúpi k transplantáciám, sú potrebné ďalšie výskumy.

„Je to veľmi perspektívna oblasť štúdia, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu, kým tieto zistenia budú použité na klinikách,“ uviedol Mike Knapton z britskej nadácie Heart Foundation.