Epidémie vo Veľkej Británii aj v USA

Takzvaná legionárska choroba si vyžiadala vo Veľkej Británii už štvrtú obeť. V nedeľu nebezpečnej chorobe podľahla na klinike v Barrow-in-Furness vyše sedemdesiatročná žena. Toto mesto na severozápade Anglicka sa stalo centrom epidémie legionárskej chorob

21. aug 2002 o 22:30

Od 2. augusta zomreli dve ženy vo veku 54 a 56 rokov a 88-ročný muž. Viac ako 130 ľudí infikoval pôvodca choroby - legionela, ktorý sa zrejme rozšíril klimatizáciou v miestnom spoločenskom centre. Štyridsať nakazených je stále v nemocniciach.

Legionárska choroba sa prenáša kvapôčkami nakazenej vody. Legionely môžu spôsobiť ťažký zápal pľúc. Zdrojom nákazy býva klimatizácia, vodné nádrže alebo rieky. Smrteľne ohrození sú najmä starší a slabí pacienti.

V USA vyvoláva obavy zasa rýchle šírenie sa západonílskeho vírusu prenášaného komármi. Tri roky po tom, ako sa vírus objavil v New Yorku, sa už rozšíril na západ do 33 štátov únie. Do víkendu si vyžiadal životy ďalších dvoch ľudí, čím sa bilancia obetí tohto ochorenia v USA zvýšila od začiatku roku na 11. Úrady v štátoch Colorado a Wyoming informovali o prvých pravdepodobných výskytoch vírusu po úhynoch zvierat.

Západonílsky vírus sa prejavuje symptómami chrípky a môže viesť k nebezpečnej encefalitíde. Hygienici podnikajú kroky, aby obmedzili počet prirodzených liahní komárov.

Keďže proti vírusu neexistuje očkovacia látka ani liečba, vyzývajú ľudí, aby v čase aktivity hmyzu pri úsvite a súmraku zostávali v budovách a používali repelentné prostriedky. Vírus sa tiež šíri medzi zvieratami, osobitne sa vyskytuje u koní a vtákov.

Experti predpokladajú, že ešte skôr, ako chladné počasie ukončí tohtoročnú nákazu, pri desaťpercentnej miere úmrtnosti sa týmto vírusom nakazí okolo tisícky ľudí. Vírus sa bežne vyskytuje v krajinách Blízkeho východu, v Afrike i na juhu Európy. (tasr, ač)