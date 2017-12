Najlepší Samsung vám pozerá do očí (recenzia modelu Galaxy S III)

S deviatimi miliónmi predobjednávok je smartfón kórejského výrobcu novým hitom ešte pred príchodom do predajní. Láka na výkonný hardvér, HD displej a nové možnosti ovládania, nepoteší veľkosťou a plastovým telom.

22. máj 2012 o 23:50 Matúš Paculík

Obraz je možné bezdrôtovo preniesť do podporovaných typov televízorov.

Podobne ako fanúšikovia Applu čakajú na každý nový produkt, sú používatelia konkurenčného systému Android zvedaví na všetky novinky od výrobcov, ktorí sa naň špecializujú. Najdôležitejšou udalosťou posledných týždňov zo sveta mobilných telefónov sa preto stalo predstavenie nového Samsungu.

Má označenie Galaxy S III a predávať sa začne 29. mája 4 júna. Vnútri bude mať veľmi výkonný štvorjadrový procesor, nezvyčajne veľkú obrazovku, upravený systém Android 4.0 a množstvo nových technológií vrátane systému snímania aktivity používateľa.

Hlasom aj gestami

Android má v sebe priamo integrované ovládanie hlasom, no Samsung ponúka alternatívne riešenie. Možnosťami sa podobá na Siri od Applu, ktorá sa dostala do povedomia vlani spolu so smartfónom iPhone 4S.

Siri od Samsungu (Voice S) zatiaľ nepozná slovenčinu a všetky príkazy treba zadávať v angličtine. Úspešnosť rozpoznania povelov závisí od výslovnosti, subjektívne nám prišlo presnejšie riešenie od Applu.

Samsung však ponúka aj novinku, ktorú s applovskou verziou porovnať nemôžeme, pretože ju nemá. Ide o ovládanie telefónu pomocou gest rúk a na základe polohy telefónu.

Vďaka nemu napríklad stačí, keď pri zobrazenom kontakte priložíte telefón k uchu a sám vytočí číslo. Priloženie dlane k displeju zase stíši zvonenie, naklonenie telefónu plynule zväčšuje či zmenšuje fotografie.

Snímaním očí dokonca telefón vie zistiť, kedy ho jeho majiteľ naozaj potrebuje a kedy už nie. Ak sa chvíľu nepozrie na displej, sám sa vypne.

Jedna ruka nestačí

Displej s uhlopriečkou 4,8 palca je skvelý na čítanie textu, prezeranie webu a písanie správ. Horšie je to s ovládaním pomocou jednej ruky, keď je nemožné palcom dosiahnuť od hornej až po spodnú časť.

Bežne je možné palcom obsiahnuť spodné dve tretiny obrazovky, čo postačuje pre rýchle prezretie e–mailov alebo nových správ.

Stiahnutie hornej lišty alebo spustenie odkazov z hornej časti obrazovky možné je, hrozí však vypadnutie zariadenia z dlane.

Veľká uhlopriečka a výkonný hardvér umožnili implementovanie funkcie obrazu v obraze. Vďaka nej sa dá súčasne používať smartfón a sledovať video. Pre napísanie e–mailu preto nie je nutné pozastaviť prehrávanie – obraz videa sa len jednoducho zmenší.

PenTile displej s prehnane živými farbami

Super AMOLED displej s uhlopriečkou 4,8 palca a rozlíšením 1280×720 bodov reprodukuje veľmi sýte farby. Fotografia zobrazená na displeji smartfónu preto vyzerá omnoho horšie na klasickom LCD monitore, alebo inom smartfóne.

Samsung pre svoj nový smartfón zvolil technológiu displeja s označením PenTile. Ten v jednoduchosti obsahuje viac zelených a menej červených a modrých bodov. Výrobca tento krok obhajuje zvýšením životnosti displeja.

PenTile technológia má ale jednu nevýhodu, ktorou je nižšia ostrosť obrazu. Preto je jej použitie nevhodné pri nižších rozlíšeniach. Bežné používanie smartfónu Galaxy S III tento problém neodhalí, pri 4,8 palcovom HD displeji je ostrosť dostatočná. Rozdiely sú viditeľné len pri detailnom porovnaní s RGB displejom.

Hardvér už nikoho neprekvapí

Samsung Galaxy S III Hodnotenie: 9,2 + Dizajn, doplnkové funkcie, rýchle reakcie systému, dobrý displej, NFC

- Vysoká cena, rozmery

Procesor: Exynos 1,4 GHz, 4-jadrový

Grafický čip: Mali-400MP

Pamäť: 1 GB RAM + 16 až 64 GB interná pamäť

Displej: 4,8“ 720×1280, Super AMOLED

Foto: 8 Mpx, LED flash, Full HD video

Komunikácia: Wi-Fi, BT 4.0

GPS: Áno, Google Maps

Batéria: 2150 mAh

Rozmery: 137×71×8,6 mm

Hmotnosť: 133 g

Systém: Android 4.0.4



Web: www.samsung.sk Cena s DPH: od 599 €

Prvenstvo v podobe štvorjadrového procesora si na našom trhu vybojovala spoločnosť HTC s modelom One X. Samsung Galaxy S III má podobne výkonný hardvér, ktorý zvládne aj tie najnáročnejšie hry a aplikácie.

Samung pre svoj nový smartfón vyvinul špeciálny čip Exynos, obsahujúci štvorjadrový procesor s frekvenciou 1,4 gigahertz a výkonný grafický čip Mali-400MP. Celé riešenie je podobné konkurenčnej Tegre 3 od NVIDIE, rozdiel vo výkone môžeme rátať len na niekoľko percent.

Smartfón bude v závislosti od krajiny dostupný vo viacerých konfiguráciách. Okrem rozdielneho procesora to bude napríklad operačná pamäť, v Japonsku s kapacitou až dva gigabajty.

Kapacita úložného priestoru je od 16 do 64 gigabajtov, rozšíriť sa dá pomocou microSD kariet. Používateľ navyše s telefónom získa službu Dropbox s kapacitou 50 gigabajtov na dva roky.

Kvôli výkonnému hardvéru a veľkému HD displeju má Galaxy S III o niečo vyššiu spotrebu energie ako jeho predchodcovia. Výrobca ho preto vybavil batériou s kapacitou 2100 mAh, s čím si vystačí na celý deň aktívneho používania.

Zase iba plast

Ihneď po oficiálnom predstavení smartfónu v Londýne sa zniesla najväčšia kritika na plastové telo. Konkurencia v danej cenovej kategórii ponúka pokročilé materiály vyznačujúce sa väčšou odolnosťou.

Nový Samsung Galaxy je síce dostatočne pevný, má ochranné sklo Gorilla Glass II a dizajnovo nevyzerá zle. Pre použité plasty však nedosahuje pocit luxusu, ktorý by sme čakali od smartfónu za 600 eur.

Celý zadný kryt je tvorený kúskom tenkého polykarbonátu. Dá sa síce ľahko zohnúť troma prstami jednej ruky, je ale výrazne pružnejší v porovnaní s bežným plastom. Celková hrúbka prístroja je len 8,6 milimetra a s váhou 133 gramov sa zaraďuje k najľahším prémiovým smartfónom na trhu.

Bezdrôtové video

Že honba za zbytočne vysokým počtom megapixelov kvalitnejšie fotografie neprináša, už zistili aj samotní majitelia telefónov.

Samsung vybavil smartfón snímačom s rozlíšením 8 megapixelov, doplnil ho o množstvo funkcií - HDR, panoráma, detekcia úsmevu. Kvalita fotografií je dobrá, fotenie v noci alebo v tmavších interiéroch snímač zvláda dostatočne, šumu sa nevyhnete.

Rýchlosť súvislého snímania je vysoká – za jednu sekundu je možné spraviť tri snímky, v prípade súvislého snímania je ich až dvadsať. Video sa dá zaznamenať v maximálnom rozlíšení 1920 × 1080 bodov pri rýchlosti 30 snímok za sekundu.

Pomocou funkcie AllShare môžte obraz bezdrôtovo preniesť do podporovaných typov televízorov, LCD monitorov a dokonca aj do kompatibilného smartfónu alebo iného zariadenia.

Rozšírenie funkcie Android Beam umožní prenos veľkých súborov medzi dvoma zariadeniami. Napríklad video s veľkosťou jeden gigabajt sa prenesie do troch minút.

Jeden z najlepších

S cenovkou 600 eur nie je Galaxy S III smartfónom pre každého. Ako prémiový produkt ponúka veľmi dobrý displej, výkonný hardvér, nové technológie a rozšírené možnosti ovládania.

Kritika sa možno znesie na samotné rozmery a použité materiály. Sú síce pevné a prístroj pôsobí odolne, pri takej vysokej cene však očakávame pocitovo kvalitnejšie materiály.

Aj napriek niekoľkým nedostatkom patrí Samsung k najlepším smartfónom na trhu.

Samsung má svoju Siri Hlasové ovládanie slovenský jazyk zatiaľ nepodporuje a všetky príkazy je nutné zadávať v angličtine. Úspešnosť rozpoznania povelov záleží od výslovnosti, subjektívne nám prišlo presnejšie riešenie od Apple.



Čo môžete?

Zavolať kontakt

Poslať SMS správu (ale nie e-mail)

Vyhľadať kontakt v zozname, frázu na webe

Navigovať na zadané miesto

Zapísať poznámku

V kalendári vytvoriť udalosť alebo úlohu

Prehrať hudbu

Aktualizovať stav na sociálnych sieťach

Spustiť aplikáciu alebo hru

Nahrať zvukovú poznámku

Nastaviť budík a časovať

Zistiť predpoveď počasia

Meniť základné nastavenia telefónu

Dostať odpovede na rôzne otázky

Vyhľadať rôzne objekty v okolí (napríklad reštaurácie, nemocnice)