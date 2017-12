Aktivisti nechcú modifikovanú pšenicu

Firma, ktorá v Británii pestuje modifikovanú pšenicu, hovorí, že môže obmedziť používanie pesticídov. Aktivistom sa zdá, že riziká sú priveľké.

22. máj 2012 o 17:46 Ela Rybárová

LONDÝN, BRATISLAVA. Má odplašiť svojho najväčšieho škodcu vošky aj prilákať prirodzené predátory lienky. V očiach aktivistov proti geneticky modifikovaným organizmom má však priveľké riziká a treba sa jej zbaviť.

Plašenie feromónmi

Fakty GMO u nás únia povoľuje pestovanie modifikovanej kukurice MON810 (na kŕmenie zvierat) a modifikovaného zemiaku Amflora (na priemyselné účely),

MON810 (na kŕmenie zvierat) a modifikovaného Amflora (na priemyselné účely), kukuricu MON810 zakázalo osem krajín EÚ, ako posledné Poľsko, podľa ktorého sa mohla spájať s úhynom včiel,

osem krajín EÚ, ako posledné Poľsko, podľa ktorého sa mohla spájať s úhynom včiel, Slovensko vlani zvýšilo plochu, na ktorej sa táto kukurica pestuje,

vlani zvýšilo plochu, na ktorej sa táto kukurica pestuje, spoločnosť BASF, ktorá vyrábala zemiak Amflora, sa pre odmietavý postoj únie nedávno rozhodla presunúť z Európy do USA,

z Európy do USA, kým vo svete sa pestujú modifikované rastliny na ploche 165 miliónov hektárov, v únii je to zlomok, asi 100-tisíc hektárov.

Pšenicu na testovacom poli v britskom Harpendene neďaleko Londýna majú aktivisti na muške už dlhšie.

Túto nedeľu sa chystali pole „dekontaminovať“, no predbehol ich päťdesiatnik, ktorý podľa prevádzkujúceho výskumného centra Rothamsted Research spôsobil „značné“ škody. Experiment však nezastavia.

Nová pšenica vylučuje feromón, ktorý bežne vylučujú vošky, keď sú v nebezpečí. Tie by potom radšej odleteli. Na rozdiel od pesticídov by rastlina vošky neusmrtila.

Rothamsted Research tvrdí, že v prípade úspechu môže obmedziť používanie pesticídov v poľnohospodárstve.

Aktivisti z organizácie Take the Flour Back (Vezmime si späť múku) však varujú, že sa modifikovaná pšenica môže šíriť do okolia a ohroziť tak bežné obilie.

Odporcovia modifikovaných organizmov hovoria, že ich riziká pri vplyve na zdravie aj okolitú prírodu napriek testom neboli dostatočne preskúmané.

Európska únia je v názore na geneticky modifikované organizmy (GMO) rozdelená a verejná mienka im nie je naklonená.

Slovensko má kukuricu

Únia povoľuje pestovanie dvoch druhov geneticky modifikovaných rastlín – jedného druhu kukurice a zemiakov. Aj tie na svojom území povoľujú len niektoré štáty. Únia však podľa portálu EUobserver umožňuje dovoz 43 druhov geneticky modifikovaných rastlín, ktoré nepestuje.

Medzi najväčších zástancov modifikovaných potravín patrí Holandsko, Francúzsko naopak žiada celoeurópsky zákaz.

Geneticky modifikovanú kukuricu pestuje aj Slovensko a podľa monitorovacej organizácie ISAAA bolo medzi šiestimi európskymi krajinami, ktoré vlani zvýšili plochu, kde sa pestuje.

Objem pestovaných plodín v Európe sa však celkovo každoročne znižuje pre problematický odbyt a prísne regulácie.