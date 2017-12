Tretina Slovákov by dala mobilný telefón deťom vo veku 7 až 10 rokov

Približne tretina Slovákov (32 %) si myslí, že vlastný mobil by mali mať deti už vo veku sedem až desať rokov.

22. máj 2012 o 16:43 TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Zhruba rovnaký počet (37 %) by ho zverilo deťom vo veku 11 až 13 rokov a štvrtina Slovákov mladým ľuďom od 14 do 16 rokov. Asi šesť percent respondentov je presvedčených, že vlastný mobil nepatrí do rúk ľudí mladších ako 17 rokov. Vyplýva to z prieskumu Barometer spoločnosti Cetelem, ktorý sa uskutočnil v decembri 2011 v 12 krajinách. Medzi nimi bolo aj Slovensko, kde sa k otázkam vyjadrilo viac ako 500 predstaviteľov strednej vrstvy nad 18 rokov.

V rámci celoeurópskeho priemeru najviac respondentov (35 %) označilo za ideálny vek pre vlastný mobil 11 až 13 rokov. Najliberálnejší v tejto otázke boli Rusi. V tejto krajine by mobil deťom do desať rokov dalo až 68 percent opýtaných. Naopak, vo Francúzsku si to vedeli predstaviť len dve percentá respondentov. Medzi najzdržanlivejšími boli v tejto otázke Španieli. Až 17 percent ľudí v tejto krajine si myslí, že mladí ľudia do 17 rokov by nemali mať vlastný mobil.

Z prieskumu vyplynulo, že napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju, rodičia nehodlajú šetriť na svojich deťoch. "Až 70 % Európanov (54 % Slovákov) uviedlo, že sú ochotní obmedziť svoje osobné výdavky, len aby nemuseli znížiť investície do svojich detí," uviedla Andrea Trebuľová zo spoločnosti Cetelem.